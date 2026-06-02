Son dakika haberi... A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası kadrosu hazır!

2026 Dünya Kupası'nda destan yazmaya hazırlanan A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı. İşte o liste...

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na katılacak 26 oyuncudan oluşan kadrosunu belirledi.

Daha önce açıklanan 35 kişilik geniş kadrodan 9 futbolcu çıkarıldı.

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı.

İşte 24 yıl sonra bayrağımızı ve ay yıldızlı formamızı Dünya Kupası'nda temsil edecek A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

DÜNYA KUPASI KADROSUNDA OLMAYAN İSİMLER

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası kadrosuna almadığı isimler şunlar:

Ersin Destanoğlu,

Muhammed Şengezer,

Ahmetcan Kaplan,

Mustafa Eskihellaç,

Yusuf Akçiçek,

Atakan Karazor,

Demir Ege Tıknaz,

Aral Şimşir,

Yusuf Sarı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandıktan sonra dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TFF'nin açıklamasında "A Milli Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak." ifadeleri kullanıldı.

Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, Mart ayında oynanan UEFA play-off karşılaşmalarında Romanya ve Kosova'yı mağlup ederek 2002'den sonra ilk kez Dünya Kupası bileti almıştı.

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.

Milliler ilk maçını Avustralya'yla, ikinci maçını Paraguay'la ve grup aşamasındaki son maçını ise ev sahibi ABD ile yapacak.

