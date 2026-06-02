Resmi Gazete'de yayımlandı: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilke kararıyla parmak izi, yüz tanıma ve retina taraması gibi yöntemlerle mesai kontrolüne sınırlama getirildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan ilke kararına göre çalışanların mesai takibinin parmak izi, yüz tanıma, retina taraması ve benzeri biyometrik veriler kullanılarak yapılması hukuka aykırı bulundu. Kurul, çalışanın açık rızasının bulunmasının da yeterli olmayacağını belirtti. Mesai takibinde kartlı geçiş sistemleri, PIN kodu, imza çizelgeleri ve RFID/NFC kimlik kartları gibi alternatif yöntemlerin kullanılması gerektiği ifade edildi.