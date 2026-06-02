  3. Altın yükselişe mi geçti? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, ons altın ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları petrol fiyatlarının düşmesi ile bu hafta açıklanacak kritik ABD tarım dışı ve istihdam verileri öncesi yükselişte.
Spot altın saat 08:40 itibarıyla yüzde 0,8 yükselişle 4523 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın ise yüzde 0,9 yükselişle 6680 TL seviyesinde.

Spot gümüş yüzde 2,3 yükselişle 76,59 dolar seviyesinde.

Dün Tahran yönetiminin barış müzakerelerini askıya alması ile gerileyen altın fiyatları, bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri öncesi yükselişe geçti.

İran'ın Hürmüz boğazından bazı gemilerin geçişine izin vermesi ile petrol fiyatlarının düşmesi de bu yükselişi destekledi. Petrolün varil fiyatı 94 dolara kadar geriledi.

Dün İran medyası, ABD ve İran arasındaki müzakere görüşmelerinin askıya alındığını duyurdu. Tasnim'de yer alan habere göre karar, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrası alındı.

ABD-İran savaşı ile dünya petrol tedariğinin yüzde 20'sinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı savaşın başından bu yana kapalı durumda. Bu durum petrol ve nakliye fiyatlarının yüksek seyretmesine neden oluyor. Artan enerji fiyatlarının ise küresel enflasyon artışını tetiklemesinden korkuluyor. Bu yüzden piyasalar ABD enflasyonunu belirleyen işsizlik gibi verileri izliyor.

Görevi yeni devralan Fed Başkanı Kevin Warsh'ın faiz konusunda nasıl bir karar vereceği yakından takip edilirken uzmanlar enflasyonun gidişatına göre Fed'in faiz artırımı senaryolarını gündeme alabileceğini belirtiyor. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamında cazibesini kaybediyor.

