Bir belediye daha Ak Parti'ye katıldı: Yeni başkan vekili seçildi!
CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, 'irtikap' suçlamasıyla tutuklanmasını ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine başkan vekili olarak Alev Ünal seçildi.
Düzce'nin Akçakoca Belediyesinde başkan vekilliği seçimi yapıldı.
Mevcut Başkan Fikret Albayrak'ın irtikap suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisi olağanüstü toplandı.
AK PARTİLİ ADAY BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ
Akçakoca Belediyesi Meclis salonunda başkan vekilliği seçimi yapıldı. AK Parti'den Alev Ünal, CHP'den Naim Top aday gösterildi.
Yapılan gizli oylamayla Naim Top 6, Alev Ünal 9 oy alarak Akçakoca Belediyesi başkan vekili seçildi.Yapılan başkan vekilliği seçimi sonrasında gerginlik yaşandı. Araya giren partililer tarafından ortam sakinleştirildi.
