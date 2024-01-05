Pendik'te kahreden olay! Mutfakta çıkan yangını söndürmeye çalışan 83 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi!

Pendik'te site içerisinde bulunan bir binada yangın çıktı. Mutfakta çıkan yangına müdahale etmek isteyen 83 yaşındaki Hacer Güler hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Şeyhli Mahallesi Hilal Caddesi'ndeki bir sitede bulunan 8 katlı binanın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfakta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler mutfağı sararken o sırada evde bulunan 83 yaşındaki Hacer Güler yangına müdahale etmek istedi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

Evde yapılan incelemede 83 yaşındaki Hacer Güler'in yangında hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.



Olay hakkında konuşan Şemsettin Dağcan, "Bir yangın ihbarı aldık buraya geldik. Baktık ki Hacer Hanım rahmetli olmuş. Evde tek yaşıyordu. Yangın büyük ihtimalle mutfakta kendisine sabah kahvaltısı hazırlarken çıktı. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. Olayı bu şekilde öğrenmiş olduk" dedi.

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