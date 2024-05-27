Pendik'te iki ayrı çöp konteynerlerde parçalanmış olarak bulunan cesedin kimliği belli oldu

Son dakika haberi! Pendik'te Korkunç olay! İstanbul Pendik ilçesi dumlupınar mahallesinde kağıt toplayan bir kadın tarafından iki ayrı çöp konteynerlerde parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.Bulunan ceset polis tarafından inceleme altına alındı.

PENDİKTE ÇÖP KONTEYDİRDE BULUNANAN CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Pendik'te iki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Korkunç olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kan donduran olayda korkunç detaylar ortaya çıktı.

Pendik'te iki ayrı çöp konteynerde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Dehşete düşüren olay, Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir vatandaş sabah saatlerinde çöp konteynerine çöp attığı sırada parçalara ayrılmış ceset olduğunu gördü. Durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış cesedin iki farklı konteynerde bulunduğu tespit edildi.

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İlk bulgulara göre, cesedin N.S. isimli bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

"PARÇALAMIŞLAR, ATMIŞLAR"

Salih Burma isimli bir vatandaş, "Bilmiyoruz tam olarak ne olduğunu. Markete gidiyordum, baktık kapıda polisler var, siviller var, ceset olduğunu söylediler. İki sokak arkada parçalanmış cesetleri çöpün içinde olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şu anda onların incelemesini yapıyorlar" dedi. Cahit Atam isimli bir vatandaş ise, "Ceset atmışlar aşağıya, polisler geldi. Parçalanmışlar, atmışlar buraya. Şu anda parça parça arıyorlar, çöpleri arıyorlar" diye konuştu.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Olayın ortaya çıkan detayları ise dehşete düşürdü. Konteynerlerde yapılan incelemeler sonucunda, cesedin kafası ve diğer vücut parçaları toplandı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsi ve inceleme çalışmalarında, kafa derisinin yüzüldüğü ve her iki bacağının bedenden kesildiği, ayrıca dizve ayak bileğinde de kesiler olduğu tespit edildi. Bulunan parçalardan bir bacakta platin olduğu ve cesedin 16 parçaya bölündüğü belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.