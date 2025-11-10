Pendikspor, Ümraniyespor’u 3-0’la Geçti

Temsilcimiz Pendikspor, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla teknik direktör Uğur UÇAR yönetiminde kendi sahasında 8 haftadır puan kaybetmeyen Pendikspor puanını 26’ya yükselterek zirve yarışını sürdürdü.

Temsilcimiz Atko Grup Pendikspor, ligin 13. haftasında, Eminevim Ümraniyespor’u konuk etti. Pendik Belediye Stadyumu’nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi Pendikspor, karşılaşmayı 3-0 kazandı. Karşılaşmada baştan sona üstün taraf olan Pendikspor’a galibiyeti getiren golleri; Hakan Yeşil, Hüseyin Maldar ve penaltıdan Jonson Clarke-Harris kaydetti.

Maçtan önemli dakikalar:

Karşılaşmaya hızlı başlayan Pendikspor, 16. dakikada Hakan Yeşil’in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu golle Pendikspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

Konuk ekip Ümraniyespor’un 51. dakikada kullandığı penaltıda kalesinde devleşen Kaleci Deniz Dilmen, harika bir kurtarışla gole izin vermedi.

Maçın 67. dakikasında bu kez Pendikspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Clarke-Harris, kaleciyi ters köşeye yatırarak, farkı ikiye çıkardı 2-0

Maçın skorunu ise uzatma dakikalarında oyuna sonradan giren Hüseyin Maldar belirledi. Genç oyuncu, 90. dakikada fileleri havalandırarak skoru 3-0 yaptı.

Haberin Devamı

Kırmızı Beyazlı ekibimiz bu galibiyetle puanını 26'ya çıkararak lider Bodrumspor'un ardından ikincilikteki yerini korurken; Ümraniyespor 11 puanla 17. Sırada kaldı.

Ligin sonraki maçında Pendikspor, Hatayspor’a konuk olacak. Ümraniyespor ise Bodrumspor’u ağırlayacak.