  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. Pendikspor, Ümraniyespor’u 3-0’la Geçti

Pendikspor, Ümraniyespor’u 3-0’la Geçti

Temsilcimiz Pendikspor, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla teknik direktör Uğur UÇAR yönetiminde kendi sahasında 8 haftadır puan kaybetmeyen Pendikspor puanını 26’ya yükselterek zirve yarışını sürdürdü.

Pendikspor, Ümraniyespor’u 3-0’la Geçti
Yayınlanma:

Pendikspor, Ümraniyespor’u 3-0’la Geçti

Temsilcimiz Pendikspor, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla teknik direktör Uğur UÇAR yönetiminde kendi sahasında 8 haftadır puan kaybetmeyen Pendikspor puanını 26’ya yükselterek zirve yarışını sürdürdü.

121924-6.jpg

Temsilcimiz Atko Grup Pendikspor, ligin 13. haftasında, Eminevim Ümraniyespor’u konuk etti. Pendik Belediye Stadyumu’nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi Pendikspor, karşılaşmayı 3-0 kazandı. Karşılaşmada baştan sona üstün taraf olan Pendikspor’a galibiyeti getiren golleri; Hakan Yeşil, Hüseyin Maldar ve penaltıdan Jonson Clarke-Harris kaydetti.

121715-2-1.jpg

Maçtan önemli dakikalar:
Karşılaşmaya hızlı başlayan Pendikspor, 16. dakikada Hakan Yeşil’in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu golle Pendikspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

121754-574490313-18144466720450469-8242690597050028203-n-1.jpg

Konuk ekip Ümraniyespor’un 51. dakikada kullandığı penaltıda kalesinde devleşen Kaleci Deniz Dilmen, harika bir kurtarışla gole izin vermedi.

121715-2-1-001.jpg

Maçın 67. dakikasında bu kez Pendikspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Clarke-Harris, kaleciyi ters köşeye yatırarak, farkı ikiye çıkardı 2-0

121656-5-1.jpg

Maçın skorunu ise uzatma dakikalarında oyuna sonradan giren Hüseyin Maldar belirledi. Genç oyuncu, 90. dakikada fileleri havalandırarak skoru 3-0 yaptı.

Kırmızı Beyazlı ekibimiz bu galibiyetle puanını 26'ya çıkararak lider Bodrumspor'un ardından ikincilikteki yerini korurken; Ümraniyespor 11 puanla 17. Sırada kaldı.

Ligin sonraki maçında Pendikspor, Hatayspor’a konuk olacak. Ümraniyespor ise Bodrumspor’u ağırlayacak.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
Kadim kültürlerin buluşma noktası oldu! Pendik Memleket Günleri’ne 100 Binin Üzerinde Ziyaretçi Katıldı
Kadim kültürlerin buluşma noktası oldu! Pendik Memleket Günleri’ne 100 Binin Üzerinde Ziyaretçi Katıldı
CHP Pendik ilçe başkanlığından yoğun katılımlı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinliği
CHP Pendik ilçe başkanlığından yoğun katılımlı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinliği
Pendik’te Off-Road Yarışları Nefesleri Kesti
Pendik’te Off-Road Yarışları Nefesleri Kesti
'Pendik Memleket Günleri'nde Rizeliler hem hamsiye, hem horona doydu!
'Pendik Memleket Günleri'nde Rizeliler hem hamsiye, hem horona doydu!
PESİAD'dan İTO başkanı Şekip Avdagiç'e ziyaret
PESİAD'dan İTO başkanı Şekip Avdagiç'e ziyaret
Giresunlular gecesinde coşku doruğa çıktı
Giresunlular gecesinde coşku doruğa çıktı
Pendik MHP ilçe başkanlığına Eşref Eryılmaz atandı
Pendik MHP ilçe başkanlığına Eşref Eryılmaz atandı