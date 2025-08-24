Pendikspor Erzurum'da mucizeyi gerçekleştirdi Pendikspor, Trendyol 1. Lig 3. hafta maçında deplasmanda Erzurumspor ile karşılaştığı ve 3-0 geriye düştüğü maçta mucizeyi gerçekleştirerek, muhteşem bir geri dönüşle attığı üç gol ile 3-3 lük beraberlikle bir puanı almayı başardı.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasındaki Erzurumspor FK- Atko Grup Pendikspor karşlaşması, 3-3 berabere sona erdi. 63. dakikaya kadar 3-0 geride olan Pendikspor, pes etmeyerek, inanılmaz bir mücadele örneği göstererek art arda attığı üç gol ile mucizeyi gerçekleştirerek 3-3'lük skorla erzurumda bir puanla dönmeyi başardı. PENDİKSPOR'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ Geri dönüşü Wilks'le başlatan Pendikspor, Clarke-Haris ve Thuram'ın golleriyle müthiş bir geri dönüşe imza atarak 1 puanı kurtardı. İki takım da puanını 5'e yükseltti. Stat: Erzurum Kazım Karabekir Hakemler: Burak Olcar, Serdar Osman Akarsu, Harun Terin, Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Mustafa Yumlu, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 66 Adem Eren Kabak), Eren Tozlu (Dk.74 Hüsamettin Yener), Giorbelidze, Crociata (Dk. 85 Amar Gerxhalıu), Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 75 Furkan Özhan), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 74 Rodriguez) Atko Grup Pendikspor: Utku Yuvakuran, Yiğit Fidan, Soldo, Sequeira (Dk. 46 Furkan Doğan ), Mesut Özdemir, Hakan Yeşil, Denic (Dk. 58 Bekir Karadeniz ), Ahmet Karademir (Dk. 46 Thuram), Erdem Gökçe (Dk. 69 Hüseyin Maldar) Clarke-Harris, Wilks Haberin Devamı

Goller: Dk. 11 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 19 Baiye, Dk. 24 Benhur Keser (Erzurumspor FK), Dk. 63 Wilks, Dk. 71 Clarke-Harris (Penaltıdan), Dk. 88 Thuram (Atko Grup Pendikspor) Sarı kart: Dk. 63 Yakup Kırtay (Erzurumspor FK), Dk. 46 Mesut Özdemir, Dk. 49 Thuram, Dk. 95+5 Clarke-Harris (Atko Grup Pendikspor)

