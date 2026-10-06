Pendik'e 4 Yeni Kütüphane Geliyor...



Pendik Belediyesi ilçeye dört yeni kütüphane daha kazandırıyor. Yapımı süren Batı Mahallesi’ndeki Müze Kütüphanesi, Millet Bahçesi Kütüphanesi, Göçbeyli Külliyesi’ndeki Kütüphane ve yeniden yapılarak kapasitesi artırılacak Kavakpınar Kütüphanesi’yle birlikte toplam kütüphane sayısı 31’e çıkacak. Belediye Başkanı Ahmet Cin, gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya gayret ettiklerini belirterek “Kütüphane sayımız artmaya devam edecek." dedi.

Son 7 yılda 15 yeni kütüphaneyi ilçeye kazandıran Pendik Belediyesi bu sayısı daha da artırmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Ahmet Cin’in gayretli çalışmalarıyla Pendik, 4 yeni kütüphane daha kazanıyor. Yapımı süren Batı Mahallesi’ndeki Müze Kütüphanesi, Millet Bahçesi Kütüphanesi, Göçbeyli Külliyesi’ndeki Kütüphane ve yeniden yapılarak kapasitesi artırılacak Kavakpınar Kütüphanesi’yle birlikte toplam kütüphane sayısı 31’e çıkacak.

“Kütüphane sayımız artmaya devam edecek"

Belediye Başkanı Ahmet Cin, gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlama noktasında kütüphanelerin ayrı bir önemi olduğunu vurguladı. Pendik Belediyesinin bu doğrultuda yatırımlarını sürdürdüğünü ifade ederek Başkan Ahmet Cin: “Bugün 28 kütüphanemizde 210 binin üzerinde kitabımız ve 126 bin üyemiz var. Bu rakamlar yeni kütüphanelerle daha da yukarı çıkacak. Kütüphane sayımız artmaya devam edecek.” dedi.

Hangi kütüphane nerede yer alıyor?

Yeni kütüphanelerden Kavakpınar Kütüphanesi, Misakı Milli Caddesi üzerinde daha önce hizmet veren Kavakpınar Kütüphanesi’nin yerine yapılıyor. 800 metrekarelik alana kurulan ve içinde çocuk kütüphanesinin de bulunacağı yeni Kavakpınar Kütüphanesi tamamlandığında 144 kişiye kapasiteye sahip olacak. Millet Bahçesi Kütüphanesi, Pendik Millet Bahçesi üzerinde inşa ediliyor. Bu kütüphane 124 kişilik kapasiteye sahip olacak. Batı Mahallesi’ndeki Müze Ek Binası Kütüphanesi 389 metrekarelik alanda aynı anda 92 kişiyi ağırlayabilecek. Göçbeyli Kütüphanesi ise Göçbeyli Mahallesi’nde yapımı süren külliyenin içinde yer alacak.