Erdoğan, burunlarından fitil fitil getirecek! İşte fon soruşturmasında bugüne kadar atılan adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasında AK Parti, bugüne kadar atılan adımları ve son bilançoyu açıkladı. Soruşturma kapsamında 500 şüpheliden 136'sı tutuklanırken 285 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Gönüllü iadelerle 41 milyar TL'yi aşkın kaynak geri kazanılırken 444 bin 987 yatırımcıya toplam 161 milyar TL ödeme yapıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak" sözleriyle dikkat çektiği fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada bugüne kadar 500 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 136 kişi tutuklandı. AK Parti, soruşturmada atılan adımları ve yatırımcılara yapılan ödemeleri içeren kapsamlı bir bilgilendirme paylaştı.

500 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

AK Parti tarafından paylaşılan bilgilere göre soruşturma kapsamında 500 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 136'sı tutuklanırken 285 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 417 kişi ve 149 kurumun mal varlıklarına el koyma ve dondurma tedbirleri uygulandı.

7596 SAYILI KANUN 18 GÜNDE YASALAŞTI

Soruşturma sürecinde yatırımcıların haklarının korunması ve olağanüstü tasfiye işlemlerinin yürütülmesi amacıyla yasal düzenlemeye gidildi. AK Parti milletvekillerinin teklifiyle hazırlanan 7596 sayılı kanun, 18 gün içerisinde TBMM'de kabul edilerek 27 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle yatırımcı ödemeleri, olağanüstü tasfiye süreçleri ve sorumlulardan tahsilat işlemleri yasal güvenceye alındı.

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41 MİLYAR TL'Yİ AŞKIN KAYNAK GERİ KAZANILDI

AK Parti'nin açıklamasında, gönüllü iadeler yoluyla 41 milyar TL'yi aşan kaynağın geri kazanıldığı belirtildi. İade yapılan dosyalarda hukuki sorumluluk incelemelerinin sürdüğü, MASAK'ın ise yurt dışına çıkarıldığı değerlendirilen varlıkların takibini yaptığı aktarıldı.

DEVLET DENETLEME KURULU DA DEVREDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirildiği bildirildi. SPK tarafından fon rehberinin yayımlandığı, fon ve hisse hareketlerinde olağan dışı işlemlerin tespit edilmesinin ardından SPK, MASAK ve ilgili kurumların incelemeleriyle sürecin başlatıldığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı ve Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu.

MAKAM VE UNVAN AYRIMI YAPILMADI

AK Parti'nin bilgilendirmesinde soruşturma kapsamında makam ve unvan ayrımı gözetilmediği vurgulandı. Eski bakan, bakan yardımcısı, milletvekili, üst düzey bürokrat ve şirket yöneticileri hakkında işlem yapıldığı belirtilerek hukuka aykırı kazanç ve usulsüz işlemlerin tüm yönleriyle incelendiği ifade edildi.

KÜÇÜK YATIRIMCILARA ÖNCELİK VERİLDİ

Soruşturma sürecinde küçük yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesine öncelik verildiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamını alan 371 bin 21 yatırımcı için ara ödeme süreci tamamlandı. Olağanüstü tasfiye kapsamında ise 337 bini aşkın yatırımcı parasının tamamını ara ödeme yoluyla geri aldı. Ödemelerin devam ettiği belirtildi.

YATIRIMCILARA TOPLAM 161 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

Paylaşılan verilere göre 119 fonda toplam 444 bin 987 yatırımcıya ödeme gerçekleştirildi. Yaklaşık 161 milyar TL'lik ödemenin 144,7 milyar TL'si nakit, 16,2 milyar TL'si ise hisse ve tahvil gibi ayni varlıklar üzerinden yapıldı. Ödemelerin fonların kendi varlıklarından, gönüllü iadelerden ve el konularak geri kazanılan kaynaklardan karşılandığı, kamu bütçesinden herhangi bir kaynak kullanılmadığı vurgulandı.

"KRİZ TELLALLARINA GEÇİT VERİLMEDİ" MESAJI

AK Parti, süreç boyunca piyasalarda panik ve tedirginlik oluşmasına izin verilmediğini, fonların tasfiyeye alınmasına rağmen yatırımcı ödemelerinin kesintisiz sürdürüldüğünü bildirdi. Sermaye piyasalarının istikrarının ve yatırımcı güveninin korunmasının öncelikli hedef olduğu ifade edildi.

Kaynak: SonDakika.com

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