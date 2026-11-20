Rektör ve eşinin içinde bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı!

Konya'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın'ın içinde olduğu otomobil şarampole devrildi: Eşi vefat etti, kendisi yaralandı

Konya'da şarampole devrilen otomobilde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi hayatını kaybederken rektör ve şoförü yaralandı.

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın eşi yaşamını yitirdi, rektör ile sürücü ise yaralandı.

KONTROLÜN KAYBEDEREK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Mehmet Uzunoğlu’nun kullandığı, plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Kırıkkale-Konya kara yolu üzerindeki Kulu Kavşağı civarında kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı.

Olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar yapılması üzerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye birimleri sevk edildi.

HASTANEYE NAKLEDİLDİLER

Kazadan yaralı kurtulan sürücü ile Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve eşi Prof. Dr. Sevim Aydın ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

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SEVİM AYDIN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olduğu belirtilen Sevim Aydın, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Kaza haberini alan Aydın ailesinin yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ile Konya Valisi İbrahim Akın da hastaneye gelerek gelişmeleri yerinde takip etti.

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