Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli gelişme: Bakan Çiftçi, 8 ilin valisi ile bir araya gelecek

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, yarın Tunceli'de 8 ilin valileri ve güvenlik birimlerinin üst düzey yöneticileriyle “Terörsüz Türkiye” konulu toplantıda bir araya gelecek. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile Emniyet Genel Müdürü Vali Ali Fidan'ın da katılacağı toplantıda, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen son nokta ve sahadaki gelişmeler değerlendirilecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen son noktayı ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın Tunceli'de bölge valileriyle bir araya gelecek. Toplantıda güvenlik çalışmaları, sahadaki son durum ve terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler ele alınacak.

KRİTİK TOPLANTIYA ÜST DÜZEY KATILIM

Bakan Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleştirilecek "Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Konulu Toplantı"ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan da katılacak. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat başkanları ile Terörle Mücadele Daire Başkanları da toplantıda hazır bulunacak.

Toplantıya Tunceli, Adıyaman, Bayburt, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya ve Şanlıurfa valilerinin yanı sıra il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri katılacak. Görüşmelerde bölgedeki güvenlik durumu ve yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

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BİR ÖNCEKİ TOPLANTI BATMAN'DA YAPILMIŞTI

Bakan Çiftçi başkanlığında 17 Ekim'de Batman'da gerçekleştirilen önceki toplantıya Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van valileri katılmıştı. Söz konusu toplantıda "Terörsüz Türkiye" sürecinde yürütülen çalışmaların yanı sıra bölgedeki güvenlik ve asayiş tedbirleri ile kamu düzeninin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alınmıştı.

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