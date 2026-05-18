  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. Pendik Belediyesi “Ayak Tenisi”nin 2.sini Düzenledi

Pendik Belediyesi “Ayak Tenisi”nin 2.sini Düzenledi

Pendik Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği “Ayak Tenisi Turnuvası” yoğun katılımla gerçekleşti. Klasik tenise benzeyen ancak raket yerine ayakla oynanan maçlara 57 takım katıldı.

Pendik Belediyesi “Ayak Tenisi”nin 2.sini Düzenledi
Yayınlanma:

Pendik Belediyesi “Ayak Tenisi”nin 2.sini Düzenledi

Ayak tenisini çok sevdiler

Pendik Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği “Ayak Tenisi Turnuvası” yoğun katılımla gerçekleşti. Klasik tenise benzeyen ancak raket yerine ayakla oynanan maçlara 57 takım katıldı. Turnuva sonunda ilk 4 takıma madalya ve ödülleri verilirken çoğu ilk kez ayak tenisi oynayan sporcular ayak tenisini çok sevdiklerini belirterek önümüzdeki yıl organizasyona yeniden katılacaklarını belirttiler.

whatsapp-image-2026-05-18-at-11-19-02.jpeg

Pendik Belediyesinin “Gençlik Haftası” münasebetiyle bu yıl ikincisini düzenlediği “Ayak Tenisi Turnuvası” 57 takımın katılımıyla gerçekleşti. Bu sene Batı Mahallesi’ndeki 100. Yıl Parkı Futbol Sahası’nda yapılan etkinlik için dört ayrı saha kuruldu.

whatsapp-image-2026-05-18-at-11-19-02-2.jpeg

16 yaş üzeri kadın ve erkekler kurdukları takımlarla derece elde etmek için ter döktü. Klasik tenise benzeyen ancak raket yerine ayakla oynanan maçlarda 2 set kazanan takımlar turnuvanın galibi oldu. Dereceye giren ilk 4 takıma madalya ve ödülleri verildi.

whatsapp-image-2026-05-18-at-11-19-02-1.jpeg

Çoğu ilk kez ayak tenisi oynayan sporcular ayak tenisini çok sevdiklerini belirterek önümüzdeki yıl organizasyona yeniden katılacaklarını belirttiler.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
Tuzla’nın parkları daha aydınlık ve güvenli hale getirildi
Tuzla’nın parkları daha aydınlık ve güvenli hale getirildi
Tuzla Belediyesi tesisleri yaz saati uygulamasına geçti
Tuzla Belediyesi tesisleri yaz saati uygulamasına geçti
Tuzla’ya UNESCO Tarafından “Tsunamiye Hazır Kent” Sertifikası Verildi
Tuzla’ya UNESCO Tarafından “Tsunamiye Hazır Kent” Sertifikası Verildi
AHİSİAD Başkanı Çam gençlerle buluştu
AHİSİAD Başkanı Çam gençlerle buluştu
Tuzla’da geleceğin çevrecileri su altını keşfetti
Tuzla’da geleceğin çevrecileri su altını keşfetti
Tuzla’da 10 yıllık Menzil Sokak sorunu sona eriyor
Tuzla’da 10 yıllık Menzil Sokak sorunu sona eriyor
MHP Pendik ilçe başkanı Muharrem Kır görkemli bir törenle görevine başladı
MHP Pendik ilçe başkanı Muharrem Kır görkemli bir törenle görevine başladı