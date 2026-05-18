Pendik Belediyesi “Ayak Tenisi”nin 2.sini Düzenledi

Ayak tenisini çok sevdiler

Pendik Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği “Ayak Tenisi Turnuvası” yoğun katılımla gerçekleşti. Klasik tenise benzeyen ancak raket yerine ayakla oynanan maçlara 57 takım katıldı. Turnuva sonunda ilk 4 takıma madalya ve ödülleri verilirken çoğu ilk kez ayak tenisi oynayan sporcular ayak tenisini çok sevdiklerini belirterek önümüzdeki yıl organizasyona yeniden katılacaklarını belirttiler.

Pendik Belediyesinin “Gençlik Haftası” münasebetiyle bu yıl ikincisini düzenlediği “Ayak Tenisi Turnuvası” 57 takımın katılımıyla gerçekleşti. Bu sene Batı Mahallesi’ndeki 100. Yıl Parkı Futbol Sahası’nda yapılan etkinlik için dört ayrı saha kuruldu.

16 yaş üzeri kadın ve erkekler kurdukları takımlarla derece elde etmek için ter döktü. Klasik tenise benzeyen ancak raket yerine ayakla oynanan maçlarda 2 set kazanan takımlar turnuvanın galibi oldu. Dereceye giren ilk 4 takıma madalya ve ödülleri verildi.

