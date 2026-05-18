Tuzla’nın parkları daha aydınlık ve güvenli hale getirildi

Tuzla Belediyesi, Postane Mahallesi’nde bulunan Yeşil Kıyı Parkı’nda gerçekleştirdiği yeni düzenlemelerle parkı daha aydınlık ve güvenli bir yaşam alanına dönüştürdü. Parka yeni aydınlatma direkleri ile 7 gün 24 saat aktif kamera sistemi kazandırıldı.

Postane Mahallesi’nin önemli yeşil alanlarından biri olan ancak uzun süre atıl durumda kalan Yeşil Kıyı Parkı’nda yürütülen çalışmalar kapsamında sahil hattı boyunca 18 yeni aydınlatma direği yerleştirildi. Kurulan kamera sistemiyle birlikte parkın her noktası güvenle izlenebilir hale getirildi. Yapılan düzenlemelerle park; çocukların güvenle oyun oynayabileceği, ailelerin ise günün her saatinde huzurla vakit geçirebileceği bir sosyal yaşam alanına dönüştürüldü.

“KOMŞULARIMIZA GÜNÜN HER SAATİ HUZURLU BİR ORTAM SUNDUK”

Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, “Tuzla’nın her köşesinde huzur ve güven var. Yeşil Kıyı Parkımızdaki yeni aydınlatmalar ve 7/24 aktif kamera sistemimizle, komşularımıza günün her saati huzurlu bir ortam sunduk. Tuzla’ya değer” ifadelerini kullandı.

YEŞİL ALAN KAPASİTESİ ARTIRILDI

Tuzla’nın sosyal yaşamına katkı sunan önemli projeler arasında yer alan Yeşil Kıyı Parkı, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından Anneler Günü’nde düzenlenen törenle yeniden hizmete açılmıştı.

Yaklaşık 28 bin 905 metrekarelik alanda baştan sona yenilenen parkta; bin 600 metrelik bisiklet parkuru, yenilenmiş fitness alanları, yeni çocuk oyun grupları, kauçuk zemin uygulamaları ve modern kent mobilyaları yer aldı. Sert zemin uygulamaları ile peyzaj çalışmalarının tamamlandığı parkta ayrıca 133 yeni ağaç ve 260 çalı dikilerek yeşil alan kapasitesi artırıldı.