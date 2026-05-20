  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. MİT'ten soluk kesen operasyon: Uluslararası uyuşturucu karteli Türkiye'de yakalandı!

MİT'ten soluk kesen operasyon: Uluslararası uyuşturucu karteli Türkiye'de yakalandı!

Almanya'da önde gelen büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri olduğu değerlendirilen ve hakkında "difüzyon mesajı" ile arama kararı bulunan V.B. adlı uyuşturucu kaçakçısı Türkiye'ye giriş yapar yapmaz operasyonla yakalandı.

MİT'ten soluk kesen operasyon: Uluslararası uyuşturucu karteli Türkiye'de yakalandı!
Yayınlanma:

MİT'ten soluk kesen operasyon: Uluslararası uyuşturucu karteli Türkiye'de yakalandı!

Almanya'da önde gelen büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri olduğu değerlendirilen ve hakkında "difüzyon mesajı" ile arama kararı bulunan V.B. adlı uyuşturucu kaçakçısı Türkiye'ye giriş yapar yapmaz operasyonla yakalandı.

YASAL ÇIKIŞ KAYDININ BULUNMADIĞI ANLAŞILDI

Bazı mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu trafiğini yönettiği ve çeşitli ülkeler arasında uyuşturucu sevkiyatına yön verdiği değerlendirilen V.B.'nin, "arama" çağrısından önce Türkiye'ye giriş yaptığı ancak yasal çıkış kaydının bulunmadığı anlaşıldı.

bbrqk-1779264577-39.webp

MİT YERİNİ BELİRLEDİ, POLİS ŞİŞLİ'DE YAKALADI

Yapılan incelemelerde, uyuşturucu kartelinin elebaşlarından V.B.'nin Almanya tarafından "uyuşturucu ticareti" suçu kapsamında difüzyon mesajı ile uluslararası seviyede arama kararı çıkarıldığı kaydedildi. Yakalama kararının ardından güvenlik ve istihbarat birimleri zanlının peşine düştü. İstanbul'da kaldığı yeri belirleyen MİT unsurları, durumu polise bildirdi. Zanlı, dün Şişli'de narkotik polisi tarafından yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Almanya makamlarınca uyuşturucu kaçakçıları arasında gösterilen V.B., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Bayramda çalışan "çifte maaş" alacak! İşte detaylar...Bayramda çalışan "çifte maaş" alacak! İşte detaylar...

Motorine o tarihten itibaren zam geliyor!Motorine o tarihten itibaren zam geliyor!

Cami önünde kanlı infaz! Başından vurulan genç hayatını kaybettiCami önünde kanlı infaz! Başından vurulan genç hayatını kaybetti

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Alıkonulan Sumud aktivistlerinden cesur duruş! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerinden cesur duruş! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
Deprem uzmanı Üşümezsoy meğer "deprem geliyor" demiş: 2 hafta önce Malatya'yı böyle uyarmış!
Deprem uzmanı Üşümezsoy meğer "deprem geliyor" demiş: 2 hafta önce Malatya'yı böyle uyarmış!
Malatya'yı deprem fena salladı! Herkes sokağa döküldü!
Malatya'yı deprem fena salladı! Herkes sokağa döküldü!
Erdoğan'dan Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ayar: Kazanacağız diyeceksin!
Erdoğan'dan Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ayar: Kazanacağız diyeceksin!
Malatya'da deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi
Malatya'da deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi
Gençliğe emanet edilen mücadele: 19 Mayıs 1919
Gençliğe emanet edilen mücadele: 19 Mayıs 1919
Bakan Gürlek, ''Hiçbir suç karanlıkta kalmayacak'' demişti: Nevşehir'deki 10 yıllık çifte cinayet dosyası aydınlandı!
Bakan Gürlek, ''Hiçbir suç karanlıkta kalmayacak'' demişti: Nevşehir'deki 10 yıllık çifte cinayet dosyası aydınlandı!