Tuzla Belediyesi tesisleri yaz saati uygulamasına geçti

Tuzla Belediyesi, 18 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla belediyeye bağlı sosyal tesislerde yaz saati uygulamasına geçileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, vatandaşların yaz döneminde tesislerden daha uzun süre faydalanabilmesi amacıyla açılış ve kapanış saatlerinde düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Yeni uygulamaya göre tesislerin açılış saati 08.00 olarak belirlenirken, kasa kapanış saati 22.30, tesis kapanış saati ise 23.00 olacak.

Yaz saati uygulamasına geçen tesisler arasında Mercan Cafe, +1 Kafe, Tarihi Çeşme Meydanı, Aile Çay Bahçesi, Tuzla Mekan Şifa, Tuzla Mekan Postane, Tuzla Mekan Balık Ekmek ve Tuzla Mekan Ayyıldız Kafe yer aldı. Tarihi Çeşme Meydanı’nın ise tadilat sürecinin devam ettiği bildirildi.

Belediye yetkilileri, yaz boyunca vatandaşların sosyal tesislerde daha konforlu ve keyifli vakit geçirebilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.