Tuzla’ya UNESCO Tarafından “Tsunamiye Hazır Kent” Sertifikası Verildi

Tuzla, UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC) tarafından yürütülen “Tsunami Ready RecognitionProgramme” kapsamında “Tsunamiye Hazır Kent” sertifikası aldı. Tuzla’nın afetlere karşı hazırlık kapasitesini güçlendiren sertifika, düzenlenen törenle Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl’e takdim edildi.

UNESCO IOC tarafından yürütülen program, kıyı yerleşimlerinin tsunami tehlikesine karşı hazırlık seviyelerinin artırılmasını ve afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesini amaçlıyor. CoastWAVE 2.0 Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalar, Kuzeydoğu Atlantik ve Akdeniz bölgelerindeki kıyı topluluklarının tsunami ve deniz seviyesi kaynaklı afetlere karşı hazırlık kapasitesinin geliştirilmesini hedefliyor.

Türkiye’de AFAD İstanbul İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projeye; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM), İBB Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü, Tuzla Kaymakamlığı, Kartal Kaymakamlığı ile Tuzla ve Kartal belediyeleri destek verdi.

TSUNAMİ OLUŞMASI HALİNDE DALGALAR 6 METREYE ULAŞABİLİR

Tuzla’nın tersaneler bölgesi, sahil rekreasyon alanları, marina, alışveriş merkezleri, üniversiteler, eğitim kurumları, askerî alanlar ve yoğun kıyı kullanımı nedeniyle tsunami açısından önemli risk taşıyan ilçeler arasında yer aldığı vurgulandı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından hazırlanan senaryolara göre, Marmara Denizi’nde meydana gelebilecek bir deprem kaynaklı tsunami durumunda Tuzla kıyılarında su seviyesinin yaklaşık 6,34 metreye kadar ulaşabileceği ve deniz suyunun bazı bölgelerde yaklaşık 600 metre içeriye kadar ilerleyebileceği öngörülüyor.

TATBİKATLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu çerçevede ilçede tsunami riskli alanların belirlendiği, tahliye güzergâhlarının planlandığı, güvenli toplanma alanlarının oluşturulduğu, riskli bölgelere tsunami yönlendirme ve tahliye tabelaları yerleştirildiği, vatandaşlara yönelik bilgilendirme broşürleri dağıtıldığı, billboard ve görsel farkındalık çalışmaları yapıldığı bildirildi. Kamu kurumları, okullar, iş yerleri ve vatandaşlara yönelik eğitimler ile tatbikatlar düzenlenirken, Barbaros İlköğretim Okulu’nda tsunami tahliye tatbikatı da gerçekleştirildi. Kritik tesisler, tersaneler, marina alanları, üniversiteler ve eğitim kurumlarında da bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile entegre tsunami erken uyarı sistemlerine yönelik planlamalar yapıldı.

TAHLİYE VE MÜDAHALE SÜREÇLERİNİN NASIL YÜRÜTÜLECEĞİ BELİRLENDİ

Siren sistemleri, cami merkezi yayın sistemleri, SMS bilgilendirme altyapısı ve internet tabanlı duyuru sistemleriyle halka hızlı ve etkili bilgilendirme yapılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü kaydedildi. Olası bir tsunami durumunda AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, Tuzla Belediyesi, kaymakamlık birimleri, emniyet güçleri, sahil güvenlik, liman başkanlığı, sağlık kuruluşları ve ilgili tüm kurumların koordineli şekilde tahliye ve müdahale süreçlerini yürüteceği belirtildi.

Törende İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, UNESCO IOC / NİİM-TIVIS Yönetişim Görev Takımı Eş Başkanı Dr. Musavver Didem Cambaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcıları, müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, AFAD temsilcileri, Kartal Arama Kurtarma Ekibi, İstanbul İtfaiye Teşkilatı, Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve Türk Kızılay temsilcileri yer aldı.

TUZLA BU UNVANI KAZANAN İKİNCİ KENT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Dr. Evrim Yavuz, sürecin 2019’dan beri yürütüldüğünü belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. AFAD İstanbul İl Müdürü ve Ulusal Tsunami Hazır Konseyi Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener ise programın amacından ve bugüne kadar yapılan çalışmalardan söz ederek, Tuzla’nın Kartal ile birlikte bu unvana sahip olan ikinci kent olduğunu vurguladı. UNESCO IOC / NİİM-TIVIS Yönetişim Görev Takımı Eş Başkanı Dr. Musavver Didem Cambaz da programın önemine dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

“HAZIRLIK BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK”

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl ise konuşmasında şunları söyledi:

Tsunami Hazır Kent Tuzla Değerli Vali Yardımcımız, Tuzla Kaymakamımız, UNESCO Temsilcimiz, Kıymetli AFAD İStanbul İl Müdürümüz ve İBB AKOM yetkilileri. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada, Tuzla’nın afetlere karşı daha dirençli bir ilçe olması için yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir aşamasını paylaşmak üzere bir aradayız. Tsunami riskinin Marmara Denizi’nin bir gerçeği olduğunu biliyoruz ve bu nedenle uzun süredir hem bilimsel verilerle hem de kurumlarımızın güçlü iş birliğiyle kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüyoruz. Kandilli Rasathanesi ve İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından hazırlanan senaryolarda, olası bir tsunami durumunda su seviyesinin 6 metrenin üzerine çıkabileceği ve bazı bölgelerde 600 metre içeriye kadar ilerleyebileceği öngörülüyor. Bu tablo bize, hazırlığın bir tercih değil; bir zorunluluk olduğunu gösteriyor.

“42 EYLEM PLANI BELİRLENDİ”

Bu nedenle AFAD koordinasyonunda, İBB AKOM, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü, Tuzla Kaymakamlığı, Kartal Kaymakamlığı ve belediyeler olarak hep birlikte çok kapsamlı bir çalışma yürüttük. Tsunami riskli alanları belirledik, tahliye güzergâhlarını planladık, güvenli toplanma alanlarını oluşturduk ve yönlendirme tabelalarını yerleştirdik. Okullardan tersanelere, marinalardan üniversitelere kadar geniş bir alanda eğitimler, tatbikatlar ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdik. Çalışmalarımız yalnızca tsunami özelinde değil; afet yönetiminin tüm başlıklarında devam ediyor. İlçe Risk Azaltma Planı kapsamında 42 eylem maddesi belirledik ve bunların önemli bir kısmı için yapı envanteri çalışmalarını başlattık. 17 mahallede yaklaşık 27 bin yapının dijital veri tabanını oluşturuyor, risk analizlerini CBS tabanlı akıllı harita altyapısıyla yürütüyoruz.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN TÜM GÖREVLERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Arama kurtarma ekibimizi güçlendiriyor, afet konteynerlerimizi artırıyor, mahallelerimizdeki toplanma alanlarını güncelliyor ve her yıl binlerce vatandaşımıza afet farkındalık eğitimi veriyoruz. Çünkü afetlere karşı güçlü olmak, ancak toplumun tamamının bilinçlenmesiyle mümkün. Bu noktada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hepimize yol gösteren bir sözünü hatırlamak isterim: “Felaket başa gelmeden önce önleyici tedbirler almak, aklın ve bilimin gereğidir.” Biz de tam olarak bu anlayışla hareket ediyor, afet olmadan önce hazırlığımızı en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz nokta, merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin, bilim insanlarıyla kurumların ve en önemlisi toplumun ortak çabasının bir sonucudur. Tuzla’da afetlere karşı dirençli bir yaşam kurmak için üzerimize düşen tüm görevleri yapmaya devam edeceğiz. Katılımınız, desteğiniz ve bu sürece verdiğiniz katkı için hepinize teşekkür ediyorum.

Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de konuşmasında, Tuzla’nın ekonomik ve stratejik önemine dikkat çekerek tsunami gerçeğinin ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı. Güney, Marmara Denizi’nin bir iç deniz olması nedeniyle sorumluluğun tüm Türkiye’ye ait olduğunu ifade etti. İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier ise emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sertifika töreni, teşekkür belgesi ve plaket takdimi gerçekleştirildi. Plaket ve teşekkür belgeleri Prof. Dr. Haluk Özener ile Dr. Musavver Didem Cambaz tarafından takdim edilirken, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Tuzla Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Muharrem Kaya, Tuzla Belediyesi Afet İşleri Şefi İbrahim Erten, AFAD Coğrafi Bilgi Sistemleri Danışmanı Maya Tehrani, AFAD Jeofizik Yüksek Mühendisi Mahmure Ezgi Erkan ve AFAD İstanbul İl Müdürlüğü Afet Yönetimi Uzmanı Derya Koraş’a plaket ve teşekkür belgesi verildi.

SERTİFİKA BAŞKAN BİNGÖL’E TAKDİM EDİLDİ

UNESCO IOC Tsunami Ready Tanınma Programı kapsamında Tuzla’ya verilen “Hazırkent Sertifikası” ise Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl tarafından alındı.

Tsunami Ready Programı kapsamında yürütülen çalışmaların, merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin iş birliği içerisinde afetlere dirençli şehirler oluşturulmasına yönelik önemli bir örnek teşkil ettiği, Tuzla’da sürdürülen hazırlıkların ise hem kurumsal kapasiteyi hem de toplumsal farkındalığı güçlendirmeye devam ettiği belirtildi.