'Pendik Memleket Günleri'nde Rizeliler hem hamsiye, hem horona doydu!

“Pendik Memleket Günleri” kapsamında 7 Kasım akşamı düzenlenen “Rize Günü” ilçe protokolü ve Rizelilerin yoğun bir katılımıyla gerçekleşti. Rize’nin kültürel ve tarihi güzellikleri ile yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı programda dağıtılan 4 ton hamsi ve binlerce Rizelinin horon eşliğinde sergilediği eğlencelerle hem ağızların, hem de gönüllerin tatlandığı Rize Günü, yaşattığı büyük coşkuyla tam bir festival havasına dönüştü.

RİZELİLER'DEN YOĞUN KATILIM

Pendik Millet Bahçesi’nde, ilçede faaliyet gösteren Rize derneklerinin desteğiyle Pendik Rizeliler Derneği tarafından düzenlenen geceye, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, çeşitli federasyon başkanları, bazı siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil topum kuruluşları yöneticileri ve yaklaşık 15 bin Rizeli vatandaş katıldı.

4 TON HAMSİ DAĞITILDI

Yaklaşık 4 ton hamsinin dağıtıldığı programın açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan Pendik Rizeliler Derneği Başkanı Ramazan İstif, birlik ve beraberlik mesajları vererek, kendilerine bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Ahmet Cin ve ekibine teşekkür etti.

RAMAZAN İSTİF, "BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ GÖSTEREN RİZELİLİK RUHU BUDUR"

Konuşmasına, programa katkı sunan dernek başkanlarına, kendilerine destek veren sponsorlara, katılımcı protokole ve Rizeli hemşehrilerine de teşekkür ederek devam eden başkan Ramazan İstif, “Mavinin Yeşiliyle, çayıyla; hamsinin, mısır ekmeğiyle, kara lahanasıyla kavuştuğu Rize budur, bir ve beraberliğiyle Rizelilik ruhu budur. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Afiyet olsun, herkese iyi eğlenceler diliyorum” sözleriyle devam etti.

BAŞKAN AHMET CİN, "MEMLEKET GÜNLERİMİZ GELENEKSEL OLACAK"

Daha sonra konuşan belediye başkanı Ahmet Cin de, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdiği konuşmasını, “Memleket Günlerini planlarken bu kadar katılımın olacağını beklemiyorduk. Ama gördük ki güzel bir iş yapmışız. Gelecek yıl daha büyük mekanlarda bu etkinliği gerçekleştireceğiz. Pendik Memleket Günleri’ni geleneksel hale getireceğiz. Başta dernek başkanımız Ramazan İstif ve yönetimi olmak üzere, emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” Dedi.

PROTOKOLDEN BAŞKAN AHMET CİN'E TEŞEKKÜR

Programda konuşan kaymakam Mehmet Yıldız, Rizespor Başkanı İbrahim Turgut ve AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu da yaptıkları konuşmalarında, Rize’nin tarihi ve kültürel güzellikleri ile Rizeliler arasındaki birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaparak, Memleket Günleri kapsamında Rizelilere bu imkanı sağlayan belediye başkanı Ahmet Cin ve ekibine teşekkürlerini sundular.

Konuşmaların ardından teşekkür plaketlerinin takdim edildiği program, yöresel sanatçıların konserleri ve yüzlerce Rizelinin kemençe ve tulum eşliğinde performanlarını sergilediği Horon ziyafetleriyle gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.