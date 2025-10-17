  1. Anasayfa
Pendik Memleket Günleri, Kadim Kültürümüzün İzinde Başlıyor

Pendik Belediyesi, kültürel zenginliklerimizi tanıtmak ve hemşehrilerimizi bir araya getirmek amacıyla Pendik Millet Bahçesi’nde “Pendik Memleket Günleri, Kadim Kültürümüzün İzinde” Programını düzenliyor.

Yayınlanma:

Pendik Belediyesi, kültürel zenginliklerimizi tanıtmak ve hemşehrilerimizi bir araya getirmek amacıyla Pendik Millet Bahçesi’nde “Pendik Memleket Günleri, Kadim Kültürümüzün İzinde” Programını düzenliyor. Etkinliğin açılışı Cuma günü Saat: 15.00’te gerçekleştirilecek. Daha önce Pendik Sahil Meydanı’nda düzenlenmesi planlanan etkinlik, İBB’nin gerekçe göstermeden alan kullanımına izin vermemesi nedeniyle iptal edilmişti.

Pendik Belediyesinin, il hemşehri derneklerinin katılımıyla düzenlediği "Pendik Memleket Günleri, Kadim Kültürümüzün İzinde" Programı, 17 Ekim - 9 Kasım tarihleri arasında Pendik Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Etkinliğin açılışı, 17 Ekim Cuma günü saat 15.00’te yapılacak. Pendik’te merkezi bulunan 32 hemşehri derneğinin katılacağı etkinlikte, kültürel değerlerimiz tanıtılacak. Pendik Millet Bahçesi’nde kurulacak alanda; etkinlik çadırı, yöresel ürün satış stantları ve ikram stantları yer alacak. Dernekler, belirlenen günlerde etkinlik çadırında programlar gerçekleştirecek.

İBB nedeniyle iptal edilmişti

Daha önce 10 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında Pendik Sahil Meydanı’nda düzenlenmesi planlanan etkinlik, İBB’nin gerekçe göstermeden alan kullanımına izin vermemesi nedeniyle iptal edilmişti. Ancak Pendik Belediyesi’nin çalışmaları sonucunda etkinliğin Pendik Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilmesi planlandı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

