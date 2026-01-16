Pendik İlçe Emniyet Müdürü Ömer Faruk Günay’ın acı günü

  1. Anasayfa
Pendik İlçe Emniyet Müdürü Ömer Faruk Günay’ın kızı Bengisu Günay, elim bir olay sonucu yaşamını yitirdi. Acı haberi Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız duyurdu.

Acı haberi Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, yayımladığı taziye mesajı duyurdu...

Pendik İlçe Emniyet Müdürü Ömer Faruk Günay’ın kızı Bengisu Günay, elim bir olay sonucu yaşamını yitirdi. Acı haberi Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız duyurdu.

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, yayımladığı taziye mesajında üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: "Pendik Emniyet Müdürümüz Ömer Faruk Günay’ın sevgili kızı Bengisu evladımızı elim bir olay sonucu kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Müdürümüze, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Bengisu evladımızın mekanı cennet, makamı âli olsun."

Merhumenin cenaze namazı 16.01.2026 Cuma günü (bugün) ikindi namazına müteakip Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak. Naaşı cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı’na defnedilecek.

Bölge Gündem Haber ekibi olarak; Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine Başsağlığı diliyoruz.

