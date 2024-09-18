Pendik ilçe Emniyet Müdürü Hakan Öztürk: Birinci önceliğimiz uyuşturucu ile mücadele olacak

Murat Milletsever yerine Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Öztürk, yerel basın ile kahvaltılı tanışma ve bilgilendirme toplantısı düzenleyerek ilçe güvenlik ve asayiş konularında bilgiler vererek basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"EN ÖNEMLİ MÜCADELEMİZ UYUŞTURUCU İLE OLACAK "

Toplantıda, Öztürk, ilçede artan uyuşturucu ve hırsızlık oranlarıyla ilgili endişelerini dile getirerek, bu sorunları çözme adına atacakları adımları paylaştı. "İlçemizdeki yükselen uyuşturucu ve hırsızlık oranlarını bir ay içinde gözle görülür şekilde düşüreceğimizi kamuoyuna duyuracağız," dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ BİZLERİ ARAMAKTAN KORKMASIN"

Yeni emniyet müdürü, ihbar bazlı çalışacaklarını ve basının desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, “Vatandaşımız bizleri aramaktan korkmasın. Çalan her telefon bizler için çok değerli,” şeklinde konuştu. Öztürk, Pendik'in suç istatistiklerinin yüksek olduğunu belirterek, bu durumu daha da iyileştirmek için ekipleriyle birlikte çalışacaklarını ifade etti.

"Yaptığımız tüm çalışmaları istatistiksel olarak sizler sayesinde değerli ilçe sakinlerimize duyurmak istiyoruz," diyerek basın mensuplarının rolünü ön plana çıkardı.