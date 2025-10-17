  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. Pendik Eski Belediye Başkan Yardımcısı Selehattin Turhan’ın Annesi Vefat Etti...

Pendik Eski Belediye Başkan Yardımcısı Selehattin Turhan’ın Annesi Vefat Etti...

Eski Belediye Başkan Yardımcısı SelehattinTurhan, annesi merhume Fatma Kamuran Turan için mevlid programı düzenledi... Mevlid programı sonrası Turhan, tek tek taziyeleri kabul etti.

Pendik Eski Belediye Başkan Yardımcısı Selehattin Turhan’ın Annesi Vefat Etti...
Yayınlanma:

Pendik Eski Belediye Başkan Yardımcısı SelehattinTurhan’ın Annesi vefat etti...

Eski Belediye Başkan Yardımcısı SelehattinTurhan, annesi merhume Fatma Kamuran Turan için mevlid programı düzenledi...

screenshot-5.jpg

Turhan annesi merhume Fatma Kamuran Turan için mevlid programı düzenledi...

screenshot-3.jpg

Mevlid programı sonrası Turhan, tek tek taziyeleri kabul etti...

screenshot-9.jpg

Bölge Gündem Haber Gazetesi olarak, Merhumeye Allah’tan rahmet; Sn.Selehattin Turhan’a ve ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
Tuzla’da tenis kortlarında lösemili çocuklar için mücadele
Tuzla’da tenis kortlarında lösemili çocuklar için mücadele
Pendik Memleket Günleri, Kadim Kültürümüzün İzinde Başlıyor
Pendik Memleket Günleri, Kadim Kültürümüzün İzinde Başlıyor
AK Parti İstanbul Muhtarlar Günü’ne özel program düzenledi
AK Parti İstanbul Muhtarlar Günü’ne özel program düzenledi
Pendik’te 38. Ahilik Haftası büyük bir coşkuyla kutlandı
Pendik’te 38. Ahilik Haftası büyük bir coşkuyla kutlandı
İBB, Pendik Belediyesinin 'Memleket günleri' etkinliğine gerekçe göstermeden izin vermedi
İBB, Pendik Belediyesinin 'Memleket günleri' etkinliğine gerekçe göstermeden izin vermedi
Başkan Eren Ali Bingöl'den Bir örnek proje daha: Bir barınak değil, yaşam alanı inşa ediyoruz
Başkan Eren Ali Bingöl'den Bir örnek proje daha: Bir barınak değil, yaşam alanı inşa ediyoruz
“Pendik’te Şenlik Var” Projesi Yoğun Katılımla Açıldı
“Pendik’te Şenlik Var” Projesi Yoğun Katılımla Açıldı