Pendik Eski Belediye Başkan Yardımcısı Selehattin Turhan’ın Annesi Vefat Etti...
Eski Belediye Başkan Yardımcısı SelehattinTurhan, annesi merhume Fatma Kamuran Turan için mevlid programı düzenledi... Mevlid programı sonrası Turhan, tek tek taziyeleri kabul etti.
Yayınlanma:
Pendik Eski Belediye Başkan Yardımcısı SelehattinTurhan’ın Annesi vefat etti...
Eski Belediye Başkan Yardımcısı SelehattinTurhan, annesi merhume Fatma Kamuran Turan için mevlid programı düzenledi...
Turhan annesi merhume Fatma Kamuran Turan için mevlid programı düzenledi...
Mevlid programı sonrası Turhan, tek tek taziyeleri kabul etti...
Bölge Gündem Haber Gazetesi olarak, Merhumeye Allah’tan rahmet; Sn.Selehattin Turhan’a ve ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
Kaynak:Bölge Gündem Haber
Yerel