Pendik Belediyesi 2025-2026 Kültür Sanat Sezonunu Görkemli Bir Şölenle Açtı...

Pendik Belediyesinin 2025-2026 yılı kültür sanat sezonu için hazırladığı açılış programı Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Halk oyunları ve müzik ziyafeti ile geçen programın açılışında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin yoğun bir kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunduklarını vurgulayarak; “İstiyoruz ki kültür sanat anlamında da merkez nokta olma konusundaki çalışmalarımızı artıralım.” dedi.

Pendik Belediyesi, 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu’nu düzenlenen görkemli bir programla açtı. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış programına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programında sahne alan Pelin Sezgin, İrem Şamlı, Kemal Külah, Soner Özbilen, Atilla Yelken, İlter Burak Kalay ve Murat Büyükkaya, seslendirdikleri şarkılarla Pendiklilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Gecede Van, İzmir, Erzurum ve Fethiye yörelerine ait halk oyunları gösterileri programa renk kattı.

“Yoğun bir kültür sanat faaliyetlerinde bulunuyoruz”

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, etkinlikte yaptığı konuşmada: “Bu seneki sezon açılışımızı çok değerli sanatçılarımızla yapmak istedik. Bu noktada davetimize icabet ettikleri için sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle kültür ve sanat alanında Pendik Belediyesi’nin, Pendik ilçesinin bu konuda çok değerli STK’larımız ve sanatçılarımız var. Onlarla beraber çok yoğun bir program icra ediyoruz. Şunu ifade edebilirim İstanbul’da 39 belediyemiz var. Mutlaka bu faaliyetlerde bulunuyorlardır. STK’lar bu faaliyetlerde bulunuyorlardır. Ama Pendik Belediyesi olarak ne kadar yoğun bir kültür sanat faaliyetlerinde bulunduğumuzu buradan ifade etmek isterim. Evet biz Pendik’in çok stratejik bir ilçe olduğunu biliyoruz. Nüfus itibariyle İstanbul’un üçüncü büyük ilçesiyiz. İstiyoruz ki kültür sanat anlamında da merkez nokta olma konusundaki çalışmalarımızı artıralım.” dedi.

“Sezon açılışının hayırlara vesile olmasını diliyorum”

Açılış programında konuşan Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız: “İnanılmaz bir kültür ve sanat şehri Pendik. Bu nedenle buna destek veren başta değerli belediye başkanımıza ve ekibine, ama en çok da bu derneklerin yöneticilerine, bize bu ortamı sağlayan, bizi kültür ve sanatla adeta yoğuran bir gün bile bize boş bırakmayan sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sezon açılışının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizi sanata doyurmasını diliyorum. İnşallah bu salonda yine beraber olacağız. Birbirinden güzel şarkıları dinleyeceğiz. Dansları izleyeceğiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.