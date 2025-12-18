Güllü'nün mal varlığı ortaya çıktı! Banka hesapları ve üzerindeki tüm mal varlığı belli oldu

Ölümü ile ilgili bir çok iddianın konuşulduğu ve en son kızı tarafından öldürüldüğü iddiaları sonrası Güllü'nün mal varlığından dolayı öldürüldüğü şüphesi üzerine mal varlığı merak edilmeye başlanmıştı. İşte ünlü sanatçı Güllü'nün banka hesapları ve üzerindeki tüm mal varlığı.

'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşadığı 6 katlı binanın penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi. 'Bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim' Olayla ilgili araştırma devam ederken adliyeye gelen şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, savcılığa müşteki sıfatıyla 5 saat boyunca 7 sayfalık ifade verdi. Gülter'in savcılıkta verdiği ifadede, "Annem bir cinayete kurban gittiyse bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim. Ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim" dediği belirtildi. Kardeşleri de şikayetçi oldu Şarkıcı Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ile Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter'den şikayetçi oldu. Tut ile Günyer'in, yeğenlerinin, kardeşlerini miras için öldürdüğü iddiasıyla, avukatları aracılığıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Banka hesapları incelendi Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan incelemede Güllü'nün Çınarcık'ta annesinden kalma 2 dairesinin olduğu belirlendi. Savcılık tarafından 50'nin üzerinde banka ve sigorta kurumlarıyla yazışma yapıldı. Güllü'nün ölümüyle ilgili herhangi bir sigorta ödemesinin olmadığı ifade edilirken, banka hesaplarında ise 250 ile 850 lira arasında değişen miktarlarda küçük bir meblağ dışında paranın olmadığı bildirildi. Miras üzerinde hak sahibi olanların belirlendiği belgenin 6 Ekim 2025'te alındığı ortaya çıktı. Bu tarihten önce mirasçılarının herhangi bir işlem yapmasının mümkün olmadığı belirtildi.




