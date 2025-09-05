Pendik 5. Kahve Festivali’ni 140 Bin Kişi Ziyaret Etti

Pendik Belediyesinin düzenlediği Pendik 5. Kahve Festivali’ne katılım bu yıl rekor kırdı. Türk Kahvesi’nden aromalı kahvelere kadar en özel kahve çeşitlerini ve birçok içeriği bir araya getiren festivali 3 gün boyunca 140 bin kişi ziyaret etti. Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Bu yıl misafirlerimizin sayısının çok ciddi arttığını gördük” diyerek, önümüzdeki yıl festivalin niteliğinin daha da artacağını söyledi.

Her yıl geleneksel hale gelen Pendik 5. Kahve Festivali geçtiğimiz hafta sonu sona erdi. 3 gün süren festivale bu yılki katılım rekor kırdı. Türk kahvesinden espressoya farklı türdeki kahveler ile pişirme yöntemleri, yarışmalar ve konserlerle dopdolu geçen festivale 140 bin kişi katıldı.

Bu yıl 40’dan fazla yerli ve yabancı firmanın katıldığı festival, yerel ve ulusal bazda da yoğun ilgi gördü. Festivale farklı ilçe ve şehirlerden katılım oldu.

Önümüzdeki yıl niteliği daha da artacak

Bu yılki festivali değerlendiren Belediye Başkanı Ahmet Cin, kahve festivaline ilginin her geçen yıl arttığına dikkat çekti. Başkan Ahmet Cin: “Bu yıl 5.sini gerçekleştirdiğimiz kahve festivaline katılım her geçen yıl daha da artıyor. Bu sene misafirlerimizin sayısının çok ciddi arttığını gördük. ‘1 kahvenin 40 yılı hatırı vardır.’ diyoruz. Önümüzdeki yıl festivalin niteliğini daha da artıracağız.” şeklinde konuştu.