Pendik 5. Kahve Festivali Başlıyor...

Pendik Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Pendik Kahve Festivali, 29-30-31 Ağustos tarihlerinde Pendik Sahil Meydanı’nda kahve severleri ağırlayacak. Festivalin açılışı 29 Ağustos Cuma, Saat: 14.00’te gerçekleştirilecek. Üç gün boyunca 12.00-23.00 saatleri arasında açık olacak festivalde birbirinden özel kahve çeşitleri, farklı pişirme yöntemleri, kahveye dair tarihi ve güncel bilgiler ziyaretçilerle paylaşılacak.

İstanbul’un yanı sıra farklı illerden gelen toplam 40 katılımcı firma, kahve severlere en özel lezzetleri sunacak. Festival boyunca konserler, söyleşiler ve atölyelerle eğlence dolu anlar yaşanacak. Kahve workshopları, kahve uzmanlarının katılımıyla gerçekleşecek söyleşiler festival atmosferine renk katacak. Ayrıca ziyaretçiler için 360 derece VideoBooth, Kahoot yarışması ve kahve hediye çarkı gibi eğlenceli etkinlikler de hazırlandı.

Festival coşkusu konserlerle taçlanacak

Festival, aynı zamanda müzik dolu anlara da sahne olacak. 29 Ağustos Cuma akşamı Bahadır Tatlıöz, 30 Ağustos Cumartesi akşamı Resul Dindar ve 31 Ağustos Pazar akşamı İkilem konserleriyle Pendikliler unutulmaz bir hafta sonu yaşayacak.