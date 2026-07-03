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Emekli ve memur maaşı zam oranları belli oldu!

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Emekli ve memur maaşı zam oranları belli oldu!
TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verisinin ardından emekli ve memura temmuz ayında yapılacak zam oranı da kesinleşti. İşte oranlar...
Emekli ve memur maaşı zam oranları belli oldu! 1 18

TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verisinin ardından emekli ve memura temmuz ayında yapılacak zam oranı da kesinleşti. İşte oranlar...

Emekli ve memur maaşı zam oranları belli oldu! 2 28

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 17,76 olurken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 13,52 oldu. En düşük emekli maaşı ise bu verilerle birlikte 23 bin 550 TL'ye yükselecek.

Emekli ve memur maaşı zam oranları belli oldu! 3 38

TÜİK'in haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla milyonlarca memur ve emeklinin temmuz zammı kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,75, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,51 zam alacak. En düşük emekli maaşı da 23 bin 550 liraya yükselecek.

Emekli ve memur maaşı zam oranları belli oldu! 4 48

ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyonunu yüzde 0,99 olarak açıkladı. Böylece milyonlarca memur ve emeklinin beklediği temmuz ayı maaş zamları da netleşti.

Emekli ve memur maaşı zam oranları belli oldu! 5 58

Açıklanan verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 17,75 oranında zam alacak.Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak zam oranı ise yüzde 13,51 olarak kesinleşti.

Emekli ve memur maaşı zam oranları belli oldu! 6 68

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 550 TL'YE YÜKSELECEK

Bu yıl da emeklilere refah payı verilmemesi kararlaştırılırken, en düşük emekli aylığına yalnızca altı aylık enflasyon farkı yansıtılacak.Halen 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşının, yüzde 17,75'lik artışla 23 bin 550 liraya yükseltilmesi planlanıyor.

Emekli ve memur maaşı zam oranları belli oldu! 7 78

DÜZENLEME MECLİS'E GELECEK

En düşük emekli maaşındaki artışın yürürlüğe girmesi için düzenlemenin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak torba yasa teklifine eklenmesi bekleniyor.Yasal düzenlemenin kabul edilmesinin ardından yeni maaşlar temmuz ayı itibarıyla uygulanacak.

Emekli ve memur maaşı zam oranları belli oldu! 8 88
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