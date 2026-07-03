Bakan Bolat'tan önemli açıklama: İhracatta haziran rekoru kırdık

Bakan Bolat, haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor kırıldığını açıkladı. Bakan Bolat, "Haziran ayı ihracatı yıllık bazda yüzde 21,9 artışla 25 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek haziran ayı rakamına ulaşmış oldu" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, haziran ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 artarak 25 milyar dolara yükseldi. Böylece Türkiye, tarihindeki en yüksek haziran ayı ihracatına ulaştı.

Haziran ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artışla 25 milyar dolara yükseldi. Bolat, tarihsel olarak en yüksek haziran ayı ihracatına ulaşıldığını belirtti. Haziran ayında tüm zamanların en yüksek 3. aylık ihracatı gerçekleşti.

6 AYDA 136 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Ocak-haziran döneminde ihracat yüzde 3,6 artışla 136,1 milyar dolara yükselirken, ithalat yüzde 4,6 artışla 189,2 milyar dolar oldu.

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