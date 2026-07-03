Kira zam oranı belli oldu: Peki kiralar ne kadar arttı?

Son Dakika Haberi...: TÜİK'in takvimine göre haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri, 3 Temmuz 2026 Cuma günü belli oldu. Yeni kira artış oranı 12 aylık ortalamaya göre yüzde %32,03 oldu.

TÜİK'in takvimine göre haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri, 3 Temmuz 2026 Cuma günü belli oldu. TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık ortalama TÜFE artışı yüzde 32,24 olarak gerçekleşti.

Yeni kira artış oranı 12 aylık ortalamaya göre yüzde %32,03 oldu.

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