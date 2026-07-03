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Kira zam oranı belli oldu: Peki kiralar ne kadar arttı?

Son Dakika Haberi...: TÜİK'in takvimine göre haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri, 3 Temmuz 2026 Cuma günü belli oldu. Yeni kira artış oranı 12 aylık ortalamaya göre yüzde %32,03 oldu.

Kira zam oranı belli oldu: Peki kiralar ne kadar arttı?
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Kira zam oranı belli oldu: Peki kiralar ne kadar arttı?

Son Dakika Haberi...: TÜİK'in takvimine göre haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri, 3 Temmuz 2026 Cuma günü belli oldu. Yeni kira artış oranı 12 aylık ortalamaya göre yüzde %32,03 oldu.

TÜİK'in takvimine göre haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri, 3 Temmuz 2026 Cuma günü belli oldu. TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık ortalama TÜFE artışı yüzde 32,24 olarak gerçekleşti.

Kira zam oranı belli oldu: Peki kiralar ne kadar arttı?

Yeni kira artış oranı 12 aylık ortalamaya göre yüzde %32,03 oldu.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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