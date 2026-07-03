TÜİK 2026 Haziran ayı Enflasyon rakamlarını açıkladı!
Son dakika haberi... TÜİK 2026 Haziran ayı Enflasyon rakamlarını açıkladı: Haziran ayında enflasyon 0,99 oldu...
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Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı!
Son dakika haberi... TÜİK 2026 Haziran ayı Enflasyon rakamlarını açıkladı: Haziran ayında enflasyon 0,99 oldu...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Haziran ayında TÜFE yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda artış yüzde 32,11 oldu.
Detaylar birazdan...
Kaynak:Bölge Gündem Haber
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