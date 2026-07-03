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TÜİK 2026 Haziran ayı Enflasyon rakamlarını açıkladı!

Son dakika haberi... TÜİK 2026 Haziran ayı Enflasyon rakamlarını açıkladı: Haziran ayında enflasyon 0,99 oldu...

TÜİK 2026 Haziran ayı Enflasyon rakamlarını açıkladı!
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Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı!

Son dakika haberi... TÜİK 2026 Haziran ayı Enflasyon rakamlarını açıkladı: Haziran ayında enflasyon 0,99 oldu...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Haziran ayında TÜFE yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda artış yüzde 32,11 oldu.

Detaylar birazdan...

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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