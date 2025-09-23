  1. Anasayfa
  Pendik 20. Uluslararası Geleneksel El Sanatları Festivali'ne gelen Ziyaretçiler Doldu Taştı!

Pendik Belediyesinin bu yıl 20.’sini düzenlediği ve geçtiğimiz hafta sonu sona eren Uluslararası Geleneksel El Sanatları Festivali büyük ilgi gördü.

Pendik Belediyesinin bu yıl 20.’sini düzenlediği ve geçtiğimiz hafta sonu sona eren Uluslararası Geleneksel El Sanatları Festivali büyük ilgi gördü. 10 farklı ülkeden ve Türkiye’nin çeşitli illerinden toplam 63 sanatçının katıldığı festival, bir hafta boyunca 100 bin sanatseveri ağırlayarak rekor kırdı.

Pendik Belediyesi tarafından bu yıl 20.'si düzenlenen "Uluslararası Geleneksel El Sanatları Festivali" rekor bir katılımla sona erdi. Bir hafta boyunca süren etkinliği tam 100 bin kişi ziyaret etti.

Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kırım, Bulgaristan, Ukrayna, KKTC ve İran gibi 10 farklı ülkeden 16 sanatçı ile Türkiye’nin farklı illerinden 47 sanatçı, festivalde eserlerini Pendik Sahil Meydanı’nda sergiledi.

Ziyaretçiler, iğne oyasından ahşap oyuncağa, seramikten çiniye kadar geniş bir yelpazede sunulan geleneksel el sanatı ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

