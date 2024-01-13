Pençe -Kilit bölgesinde 9 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyı terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG üstlendi

Dün geçe Irak'ın kuzeyinde Pençe - Kilit bölgesinde askeri üslerimize saldırı girişiminde bulunarak 9 kahraman askerimizin şehit olduğu 4 kahraman askerimizin yaralandığı hain terör saldırısını terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG Terör örgütü üstlendi.

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Pençe -Kilit bölgesinde 9 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyı terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG üstlendi

Türkiye'de CHP başta olmak üzere muhalefetin diline pelesenk olmuş "Suriye'deki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) PKK' ile bağlantısı yok" iddiasının Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada verdiğimiz şehitlerin ardından gelen mesajlarla bir kez daha yalan olduğu ortaya çıktı.

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PKK/YPG'NIN SURİYE'DEKİ UZANTISI SDG SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Terör örgütü SDG'nin sözcüsü Mustafa Bali alçak terör saldırısı sonrasında saldırıyı üstlenen açıklama yaptı.

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Önce "kar üstünde de cehennemi yağdırabileceklerini" açıklayan terörist Bali daha sonraki paylaşımında "Zap Zap Zapê" ifadelerini kullandı.

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CHP'YE GÖRE SDG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL

DEM’in ortağı CHP de Suriye’de PKK'nın ‘kanton’ olarak ifade ettiği bölgelerde terör ve baskı yoluyla demografik yapıyı değiştirmeye yönelik faaliyetler yürüten, ABD'nin her açıdan desteklediği terör örgütü SDG’nin PKK ile alakası olmadığı yalanına sarılıyor.

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SEÇİM DÖNEMİ HDP'YE OY İSTEDİ

Terörist Bali Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen HDP için oy isteyerek "Perwîna me" (Bizim Pervinimiz) paylaşımı yaptı.

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ABD PLAKET VERMİŞTİ

ABD, 2019'da Bali'ye ‘tüm zamanların en iyi ortağı’ yazılı bir plaket vermişti.

KAYNAK : HABER7

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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