Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Kemal Batur'un asker eğlencesi ortaya çıktı, izleyenler gözyaşlarını tutmadı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgemize sızmaya çalışan hainlerin şehit ettiği Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un askere gitmeden önceki eğlencesinin görüntüleri ortaya çıktı. İzleyenler ise gözyaşlarını tutamadı.

YAYINLAMA
Google News
Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Kemal Batur'un asker eğlencesi ortaya çıktı, izleyenler gözyaşlarını tutmadı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un asker eğlencesinin görüntüleri ortaya çıktı.

9 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ

Dün, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada Niğdeli Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur ile birlikte 9 asker şehit düştü.

GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU

Şehit Batur'un askere gitmeden önce memleketi Niğde'de yapılan asker eğlencesi görüntüleri yürek burktu. Sırtında ay yıldızlı bayrakla eğlenen şehidin görüntüsü, görenleri duygulandırdı.

CENAZE TÖRENİ YARIN DÜZENLENECEK

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (23) yarın memleketi Niğde'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tuzla Şehidi Ahmet Köroğlu’nun akrabası konuştu: Aynı aileden ikinci şehidimiz"
Tuzla Şehidi Ahmet Köroğlu’nun akrabası konuştu: Aynı aileden ikinci şehidimiz"
Serdivan'da yok artık dedirten görüntü! Ters yolda giderek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu
Serdivan'da yok artık dedirten görüntü! Ters yolda giderek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu
MSB kaynakları açıkladı: Üs bölgelerinde akıllı telefon kullanmak artık yasak!
MSB kaynakları açıkladı: Üs bölgelerinde akıllı telefon kullanmak artık yasak!
İstanbul'daki taksicilerde tarife güncellendi!
İstanbul'daki taksicilerde tarife güncellendi!
Son Haberler
Pençe-Kilit şehitlerine acı veda: Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandılar
Pençe-Kilit şehitlerine acı veda: Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandılar
Pençe -Kilit bölgesinde 9 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyı terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG üstlendi
Pençe -Kilit bölgesinde 9 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyı terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG üstlendi
Halil Ergün’ün kaza yaptı ölümden döndü, o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Halil Ergün’ün kaza yaptı ölümden döndü, o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Kemal Batur'un asker eğlencesi ortaya çıktı, izleyenler gözyaşlarını tutmadı
Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Kemal Batur'un asker eğlencesi ortaya çıktı, izleyenler gözyaşlarını tutmadı
Tarım ve Orman Bakanı bizzat açıkladı: Nar soslarının ardından bir ürün daha yasaklanıyor
Tarım ve Orman Bakanı bizzat açıkladı: Nar soslarının ardından bir ürün daha yasaklanıyor
Yaz gelmeden zam geldi: Algida, dondurmada okkalı zam yaptı!
Yaz gelmeden zam geldi: Algida, dondurmada okkalı zam yaptı!
Çok Okunanlar
FIFA'dan Türk futboluna ağır darbe! 25 futbol kulübüne transfer yasağı! 7'si Süper Lig takımı, İşte o takımlar
FIFA'dan Türk futboluna ağır darbe! 25 futbol kulübüne transfer yasağı! 7'si Süper Lig takımı, İşte o takımlar
Emeklilere ek zam ile ilgili flaş gelişme! SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı ek zam teklifi meclise sunuluyor
Emeklilere ek zam ile ilgili flaş gelişme! SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı ek zam teklifi meclise sunuluyor
MSB acı haberi duyurdu! Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit bölgesinde şehit asker sayımız 9'a yükseldi
MSB acı haberi duyurdu! Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit bölgesinde şehit asker sayımız 9'a yükseldi
Tuzla Şehidi Ahmet Köroğlu’nun akrabası konuştu: Aynı aileden ikinci şehidimiz"
Tuzla Şehidi Ahmet Köroğlu’nun akrabası konuştu: Aynı aileden ikinci şehidimiz"
Meteoroloji uyarı üzerine uyarı vermişti! İstanbul’da kar yağışı başladı
Meteoroloji uyarı üzerine uyarı vermişti! İstanbul’da kar yağışı başladı
Ahmet Hakan AK Parti'nin muhtemel İstanbul adaylarını yazdı! Bunlar dışında olursa "benim için tam sürpriz olur" dedi
Ahmet Hakan AK Parti'nin muhtemel İstanbul adaylarını yazdı! Bunlar dışında olursa "benim için tam sürpriz olur" dedi
Yorumlananlar
AK Parti'nin İBB Başkan adayı olan Murat Kurum'dan ilk açıklama: İstanbul'da duraksama dönemi bitecek yeniden diriliş dönemi başlayacak
AK Parti'nin İBB Başkan adayı olan Murat Kurum'dan ilk açıklama: İstanbul'da duraksama dönemi bitecek yeniden diriliş dönemi başlayacak
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…