Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Kemal Batur'un asker eğlencesi ortaya çıktı, izleyenler gözyaşlarını tutmadı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un asker eğlencesinin görüntüleri ortaya çıktı.
9 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ
Dün, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada Niğdeli Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur ile birlikte 9 asker şehit düştü.
GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU
Şehit Batur'un askere gitmeden önce memleketi Niğde'de yapılan asker eğlencesi görüntüleri yürek burktu. Sırtında ay yıldızlı bayrakla eğlenen şehidin görüntüsü, görenleri duygulandırdı.
CENAZE TÖRENİ YARIN DÜZENLENECEK
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (23) yarın memleketi Niğde'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)