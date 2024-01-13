Şehitlerin isimleri belli oldu! Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimiz şehit oldu!

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle girilen çatışmada 9 kahraman askerimiz şehit olurken, 4 askerimiz de yaralandı. 15 terörist ise etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin isimleri de belli oldu.

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Şehitlerin isimleri belli oldu! Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimiz şehit oldu!

22 ve 23 Aralık'ta iki saldırıda 12 askerin şehit düştüğü Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nden bu akşam yine şehit haberleri geldi.

Milli Savunma Bakanlığı önce PKK'lı teröristlerle girilen çatışma sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 3'ü ağır 8 askerin de yaralandığını duyurmuştu.

Bu haberin ardından acı haberler peş peşe geldi.

Önce şehit sayısının 6'ya sonra 8'e, son olarak da saat 01:50 sularında 9'a yükseldiği açıklandı.

İşte şehitlerin isimleri belli oldu

  • Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (Aksaray)
  • Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün (Gaziantep)
  • Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (Tuzla)
  • Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir (Gaziantep)
  • Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (Gaziantep)
  • Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (Niğde)
  • Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın (Adıyaman)
  • İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar (Ordu)
  • İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin,

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 15

Bölgede devam eden operasyonlarda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15'e yükseldi.

Şehitlerin isimleri belli oluyor

Öte yandan Pençe Kilit bölgesinde şehit düşen askerlerin isimleri belli olmaya başladı. Çatışmada şehit olan askerlerden birinin Gaziantepli Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün olduğu açıklandı. Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün şahadet haberi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Acı haberi alan şehidin ailesi ile diğer yakınları gözyaşı döktü. Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa ise Türk bayrakları asıldı.

Adıyaman'da da acı var! Abisi de astsubay

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın (29) şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer, Sayın'ın Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan babası Hacı annesi Emine Sayın'a şehadet haberini verdi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Serkan Sayın'ın 5 kardeşinin olduğu, abisinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Niğde'ye de şehit ateşi düştü

Şehit olan 9 askerden Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un şehadet haberi Niğde'deki ailesine ulaştırıldı. Şehit Batur'un (23) Efendibey Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, baba Cuma ile anne Hatice Batur'a şehadet haberini verdi. İtfaiye ekipleri şehidin babaevine Türk bayrağı astı. Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi. Şehidin bekar ve üç erkek kardeşinin olduğu öğrenildi.

Gaziantep'in çifte şehidi var

Üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez'in şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailelerine ulaştırıldı. Şehit Özdemir'in şehadet haberini Dulkadiroğlu ilçesindeki ailesine verildi. Acı haberi alan şehit yakınları büyük üzüntü yaşadı. Sağlık, polis ve jandarma ekipleri şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı. Şehit ailelerinin yaşadıkları mahallelere Türk bayrakları asıldı.

İstanbul Tuzla'ya şehit ateşi düştü

Tuzla Belediyesi, "Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehadete yürüyen kahraman askerlerimizden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu Tuzla Şifa Mahallemizden kardeşimiz. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Milletimizin başı sağolsun." açıklaması yaptı.

Şehit Üsteğmen'in acı haberi aileyi yıktı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in şehadet haberi Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer, şehit Delen'in (31) Ereğlikapı Mahallesi'ndeki babaevine gelerek, anne Zeynep ve baba Bayram Delen ile yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı. Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı. Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi. 2'si kız 4 kardeş olan Şehit Delen'in bekar olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından baba evine Türk bayrağı asıldı..

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