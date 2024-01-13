Terör hedefleri bir bir vuruluyor! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20’ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekâtlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatları ve karadan ateş destek vasıtaları ile etkili şekilde vurulduğunu duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekâtlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı."