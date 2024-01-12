MSB acı haberi duyurdu! Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit bölgesinde 5 kahraman askerimiz şehit oldu, 3'ü ağır 8 askerimiz yaralı

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama ile Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit bölgesinde PKK teröristlerinin askeri üssümüze sızma girişimi esnasında çıkan çatışmada 5 kahraman askerimizin şehit olduğunu 3'ü ağır 8 askerimizde yaralandığını duyurdu.

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MSB acı haberi duyurdu! Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit bölgesinde 5 kahraman askerimiz şehit oldu, 3'ü ağır 8 askerimiz yaralı

Son dakika haberi: MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

5 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU 3'Ü AĞIR 8 ASKERİMİZ DE YARALI

Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 6 askerimiz şehit düştüMilli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 6 askerimiz şehit düştü

Milli Savunma bakanlığı acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 3 askerimiz şehit olduMilli Savunma bakanlığı acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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