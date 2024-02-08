Pasifik Donanım kaç lot dağıttı? Halka arz sonrası belli oldu mu?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yılın ilk halka arzları için iki şirkete onay vermişti. Bu şirketlerden biri Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. olurken, diğeri Bor Şeker A.Ş.

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Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş., 6-7 Şubat arasında halk arz oldu. Salı ve Çarşamba günleri talep topladı.

PASİFİK DONANIM KAÇ LOT VERDİ?

Şirket ilk halka arz ile beraber borsaya giriş yapacak. Halka arzda ciddi talep gören Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş., birey başına lot sayısını açıkladı. Her yatırımcı için 8 lot dağıtıldı. Türk lirası karşılığı da 280 lira oldu.

ŞİRKET NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş., ana pazarda Borsa İstanbul’da çıkış yapacak. Henüz borsaya giriş tarihi belli değil. Ancak haftaya girmesi bekleniyor. PATEK, Pist koduyla borsada gong çalacak.

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