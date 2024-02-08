TÜİK, enflasyonu çift hane açıklamıştı: Bağımsız kuruluş ENAG’a göre enflasyon çoktan üç hanede…

Ekonomide bu hafta önemli gelişmeler yaşandı. Hafta başında Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini açıkladı. Yıllık ve aylık olarak açıklanan verilerde hafif yükseliş eğimi dikkat çekti. Diğer yandan ENAG’ta kendi araştırmalarına göre enflasyon rakamlarını paylaştı.

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TÜİK, enflasyonu çift hane açıklamıştı: Bağımsız kuruluş ENAG’a göre enflasyon çoktan üç hanede…

Son birkaç yıldır TÜİK’in yanı sıra ENAG’ta enflasyon rakamlarını açıklıyor. Birçok vatandaş ise, ENAG’ın açıkladığı rakamların doğruluğuna daha çok inanıyor. Bunun nedeni çarşı pazarla aynı verilerin paylaşılması olarak gösteriliyor.

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ENAG’IN ENFLASYON VERİSİ ÜÇ HANELİ

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 5 Şubat Pazartesi günü TÜİK ile beraber enflasyonu açıkladı. ENAG’a göre aylık artış neredeyse çift hane olduğu aktarıldı. Araştırma grubu 12 aylık yani yıllık TÜFE’yi yüzde 129,11 olarak açıkladı.

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Ocak 2024 dönemi (31.12.2023-31.01.2024) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %9,38 arttı. Ocak 2024, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) seyri günlük bazda BIST100, ABD Doları döviz kuru ve Faiz oranı (2 yıllık devlet tahvili) göstergelerinin günlük verileri aşağıdaki tabloda birlikte gösterilmiştir.

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EN FAZLA ARTIŞ GİYİM ve AYAKKABI

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış %0,00 ile Sağlık en fazla yükseliş ise %16,42 ile Giyim ve Ayakkabı kaleminde gerçekleşmiştir.

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