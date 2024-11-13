Pakistan'da içi yolcu dolu otobüs nehre uçtu: Çok sayıda ölü var!

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit Baltistan bölgesinde içi yolcu dolu otobüs nehre düşmesi sonucu meydana gelen kazada 26 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit Baltistan bölgesinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 26 kişinin hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Dawn gazetesinin haberine göre, Gilgit Baltistan'ın Diamer bölgesinden polis yetkilisi Sher Khan, dün meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.

Khan, Pencap'ın Chakwal bölgesi istikametinde seyreden otobüsün nehre düşmesi sonucu kaybolanların öldüğünü değerlendirdiklerini dile getirerek olayda toplam 26 kişinin hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Kazanın, sürücünün yüksek hız nedeniyle aracın kontrolünü kaybetmesinden kaynaklandığını belirten Khan, otobüsün vinç yardımıyla nehirden çıkarıldığını aktardı.

Khan, cesetlerin bulunması için çalışmaların sürdüğünü ve bölge halkının da çalışmalara katıldığını söyledi.

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit Baltistan'dan bir düğüne katılmak için hareket eden otobüsün dün İndus Nehri'ne düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre otobüsteki yolculardan 18'inin öldüğü bildirilmişti.

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