Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa'nın en güçlü ordusu hangi ülkeye ait sorusu, sıkça merak edilmekte ve çeşitli raporlar ile değerlendirmeler yapılmaktadır. Birçok faktör göz önünde bulundurularak yapılan analizler, Avrupa'daki askeri güçlerin mevcut durumunu ortaya koymaktadır.

Global Fire Power verilerine göre Avrupa'nın en güçlü ordusu belli oldu?