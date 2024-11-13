Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada?
Yayınlanma:
13 Kasım 2024 11:36
Güncelleme:
13 Kasım 2024 11:50
Son dönemlerde özellikle orta doğu ve Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşlar nedeniyle bir çok ülke ekonomilerinin büyük bir miktarını savunma sanayilerine ayırarak ordularını güçlendirmeye çalışıyor. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Global Fire Power verilerine göre Avrupa'nın en güçlü ordusu belli oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada.
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GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞİYOR!
Avrupa'nın en güçlü ordusu hangisi? Avrupa, tarih boyunca askeri güçlerin dengeleriyle anılan bir coğrafya olmuştur. Günümüzde de Avrupa'da birçok ülke, güçlü ordularıyla hem bölgesel hem de küresel güç dengesinde söz sahibi olmaya devam etmektedir. Bu ordular, yüksek teknolojiyle donatılmış savunma sistemleri, modern ekipmanlar ve profesyonel askerî eğitimleriyle dikkat çekmektedir.
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SAVUNMAYA ÇUVAL DOLUSU PARA HARCIYORLAR
Avrupa orduları arasında yapılan değerlendirmelerde, özellikle askeri bütçe, teknoloji kullanımı, asker sayısı ve nükleer kapasite gibi faktörler ön plana çıkmaktadır. Günümüzde Avrupa'da bazı ülkeler, yüksek savunma harcamaları ve modernizasyon projeleri ile dikkat çekerek ordularını her geçen gün daha da güçlendirmektedir.
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Avrupa'nın en güçlü ordusu hangi ülkeye ait sorusu, sıkça merak edilmekte ve çeşitli raporlar ile değerlendirmeler yapılmaktadır. Birçok faktör göz önünde bulundurularak yapılan analizler, Avrupa'daki askeri güçlerin mevcut durumunu ortaya koymaktadır.
Global Fire Power verilerine göre Avrupa'nın en güçlü ordusu belli oldu?
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İŞTE AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ ORDUSU!
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38) MOLDOVA
6 42
37) İZLANDA
7 42
36) KOSOVA
8 42
35) KARADAĞ
9 42
34) BOSNA HERSEK
10 42
33) KUZEY MAKEDONYA
11 42
32) LÜKSEMBURG
12 42
31) LETONYA
13 42
30) İRLANDA
14 42
29) SLOVENYA
15 42
28) ARNAVUTLUK
16 42
27) LITVANYA
17 42
26) ESTONYA
18 42
25) AVUSTURYA
19 42
24) BELÇİKA
20 42
23) SLOVAKYA
21 42
22) HIRVATİSTAN
22 42
21) BELARUS
23 42
20) BULGARİSTAN
24 42
19) SIRBİSTAN
25 42
18) MACARİSTAN
26 42
17) FİNLANDİYA
27 42
16) DANİMARKA
28 42
15) ROMANYA
29 42
14) ÇEK CUMHURİYETİ
30 42
13) İSVİÇRE
31 42
12) HOLLANDA
32 42
11) PORTEKİZ
33 42
10) YUNANİSTAN
34 42
9) İSVEÇ
35 42
8) POLONYA
36 42
7) İSPANYA
37 42
6) ALMANYA
38 42
5) UKRAYNA
39 42
4) FRANSA
40 42
3) İTALYA
41 42
2) TÜRKİYE'MİZ
42 42
1) BİRLEŞİK KRALLIK: İngiltere
KAYNAK: Global Fire Power | Haber7 Teknoloji