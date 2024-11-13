  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada?

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada?

Yayınlanma:
Güncelleme:
Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada?
Son dönemlerde özellikle orta doğu ve Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşlar nedeniyle bir çok ülke ekonomilerinin büyük bir miktarını savunma sanayilerine ayırarak ordularını güçlendirmeye çalışıyor. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Global Fire Power verilerine göre Avrupa'nın en güçlü ordusu belli oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada.
Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 1 142

GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞİYOR!

Avrupa'nın en güçlü ordusu hangisi? Avrupa, tarih boyunca askeri güçlerin dengeleriyle anılan bir coğrafya olmuştur. Günümüzde de Avrupa'da birçok ülke, güçlü ordularıyla hem bölgesel hem de küresel güç dengesinde söz sahibi olmaya devam etmektedir. Bu ordular, yüksek teknolojiyle donatılmış savunma sistemleri, modern ekipmanlar ve profesyonel askerî eğitimleriyle dikkat çekmektedir.

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 2 242

SAVUNMAYA ÇUVAL DOLUSU PARA HARCIYORLAR

Avrupa orduları arasında yapılan değerlendirmelerde, özellikle askeri bütçe, teknoloji kullanımı, asker sayısı ve nükleer kapasite gibi faktörler ön plana çıkmaktadır. Günümüzde Avrupa'da bazı ülkeler, yüksek savunma harcamaları ve modernizasyon projeleri ile dikkat çekerek ordularını her geçen gün daha da güçlendirmektedir.

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 3 342

Avrupa'nın en güçlü ordusu hangi ülkeye ait sorusu, sıkça merak edilmekte ve çeşitli raporlar ile değerlendirmeler yapılmaktadır. Birçok faktör göz önünde bulundurularak yapılan analizler, Avrupa'daki askeri güçlerin mevcut durumunu ortaya koymaktadır.

Global Fire Power verilerine göre Avrupa'nın en güçlü ordusu belli oldu?

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 4 442

İŞTE AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ ORDUSU!

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 5 542

38) MOLDOVA

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 6 642

37) İZLANDA

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 7 742

36) KOSOVA

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 8 842

35) KARADAĞ

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 9 942

34) BOSNA HERSEK

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 10 1042

33) KUZEY MAKEDONYA

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 11 1142

32) LÜKSEMBURG

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 12 1242

31) LETONYA

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 13 1342

30) İRLANDA

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 14 1442

29) SLOVENYA

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 15 1542

28) ARNAVUTLUK

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 16 1642

27) LITVANYA

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 17 1742

26) ESTONYA

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 18 1842

25) AVUSTURYA

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 19 1942

24) BELÇİKA

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 20 2042

23) SLOVAKYA

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 21 2142

22) HIRVATİSTAN

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 22 2242

21) BELARUS

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 23 2342

20) BULGARİSTAN

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 24 2442

19) SIRBİSTAN

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 25 2542

18) MACARİSTAN

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 26 2642

17) FİNLANDİYA

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 27 2742

16) DANİMARKA

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 28 2842

15) ROMANYA

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 29 2942

14) ÇEK CUMHURİYETİ

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 30 3042

13) İSVİÇRE

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 31 3142

12) HOLLANDA

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 32 3242

11) PORTEKİZ

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 33 3342

10) YUNANİSTAN

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 34 3442

9) İSVEÇ

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 35 3542

8) POLONYA

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 36 3642

7) İSPANYA

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 37 3742

6) ALMANYA

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 38 3842

5) UKRAYNA

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 39 3942

4) FRANSA

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 40 4042

3) İTALYA

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 41 4142

2) TÜRKİYE'MİZ

Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? 42 4242

1) BİRLEŞİK KRALLIK: İngiltere

KAYNAK: Global Fire Power | Haber7 Teknoloji

HABERE YORUM KAT