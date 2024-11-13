ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihini açıkladı: İşte ÖSYM'nin sınav takvimi...

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy, ükseköğretim Kurumları Sınavı'nın YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimini belirlediğini belirterek, sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diledi.

2025 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını bildirdi.

Ersoy ayrıca KPSS sınavlarının tarihlerini de duyurdu. Ersoy: "2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül’de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.'' ifadelerini kullandı.

Ersoy ayrıca KPSS sınavlarının tarihlerini de duyurdu. Ersoy: "2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül’de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.'' ifadelerini kullandı.

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