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Özgür Özel'in boykot çağrısı boşa çıktı: Teşkilat dizisi reyting rekoru kırdı!

Özgür Özel'in boykot çağrısı boşa çıktı: Teşkilat dizisi reyting rekoru kırdı! İşte, önemli detaylar...

Özgür Özel'in boykot çağrısı boşa çıktı: Teşkilat dizisi reyting rekoru kırdı!
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Özgür Özel'in boykot çağrısı boşa çıktı: Teşkilat dizisi reyting rekoru kırdı! İşte, önemli detaylar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrılarının arasında Teşkilat dizisi yer aldı. TRT 1 ekranlarının dizisi kadrosunda yer alan Aybüke Pusat, satın almaların durdurulmasına destek vermişti. Bu hareketi sonrası Pusat, dizi kadrosundan çıkarılmıştı. Boykot ilan edilen dizi ise dün akşam reyting rekoru kırdı.

2 Nisan'da satın alımların durdurulması konusunda boykot çağrısına destek veren Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı. Daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot edilmesini istediği TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat yayınlanan son bölümüyle reytinglerde zirveye çıktı.

Özgür Özel'in boykot çağrısı boşa çıktı: Teşkilat dizisi reyting rekoru kırdı!

BOYKOT ÇAĞIRISI BİR İŞE YARAMADI

Boykot çağrısı sonrası gelen tepkiler üzerinde Pusat bu paylaşımından sonra Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı. Dizinin sıkı takipçileri 'şimdi ne olacak?' derken Pusat'ın görüntüsünün olmadığı bir fragman yer aldı.

Özgür Özel'in boykot çağrısı boşa çıktı: Teşkilat dizisi reyting rekoru kırdı!

TEŞKİLAT REYTİNG REKORU KIRDI

Yaşanan olaylar sonrasında dün akşam ekranlara gelen Teşkilat dizisinin reytingleri yükseldi. Birçok kişinin merakla izlediği dizinin reytingi 10'a yaklaştı.

Birçok rakip dizinin yayınlanmadığı günlerde dikkatleri çeken Teşkilat, tüm kategorilerde ilk sıraya yerleşti.

Sıralama ise şu şekilde oldu:

1. Total'de 8,97

1. AB'de 9,32

1. ABC'de 9,72

Dizinin resmi X hesabından yapılan paylaşımla da izleyicilere teşekkür edildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AYBÜKE PUSAT SAVUNMASI

Bir süre önce Trabzon’da açıklamalarda bulunan Özgür Özel "TRT'de Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat kardeşimiz boykotla ilgili kişisel tutumunu belirtmiş. Hemen ekmeğiyle oynamışlar, oyuncu listesinden çıkarmışlar. Aybüke kardeşimize sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Aybüke nerede oynuyorsa rekorlar kırdırtacağız, hangi dizide oynarsa destekleyeceğiz. Bir sanatçı tutumunu ilan ediyor diye işiyle, aşıyla oynuyorlar. Onlara sahip çıkmak bizim işimiz" ifadelerine yer vermişti.

TRT KONU HAKKINDA AÇIKLAMADA BULUNDU

TRT Genel müdürü Zahid Sobacı, Teşkilat dizisinden Neslihan rolünü oynayan Aybüke Pusat’ın kadrodan çıkarıldığını söyledi.

Sobacı yaptığı paylaşımında, "Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Özgür Özel'in boykot çağrısı boşa çıktı: Teşkilat dizisi reyting rekoru kırdı!

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