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Tarım kredi marketten ekonomiye büyük destek! 1 alana 1 bedava kampanyasını başlattı

Tarım Kredi Market devam ettirdiği indirimli ürün satış kampanyalarına bir yenisini daha ekleyerek, 1 alana 1 bedava kampanyasını başlattı İşte 1 alana 1 bedava kampanyasında geçerli olacak ürünlerin listesi

Tarım kredi marketten ekonomiye büyük destek! 1 alana 1 bedava kampanyasını başlattı
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Tarım Kredi Marketleri, halkın ekonomisine destek olmak için müjdeyi verdi.

1 alana 1 bedava kampanyası ile 90 üründe özel indirimler uygulanacak.

Tavuk but türlerinde gerçekleştirilen kampanya sayesinde fiyatlar 79 TL’ye kadar geriledi.

Ayrıca Anadolu Ayçiçek yağı 134,90 TL, çeşitli makarnalar 17,90 TL ve kaşar peyniri 139,90 TL’lik etiketlerle raflardaki yerini aldı.

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1 ALANA 1 BEDAVA KAMPANYASI

Tarım Kredi Marketleri, müşterilerin favori kampanyalarından "1 alana 1 bedava" uygulamasını yeniden başlattı.

Kampanya, özellikle şekerleme ve sakız ürünlerinde geçerli olacak ve 15 Nisan 2025’e kadar sürecek.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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