Yılmaz Erdoğan ile ilgili sözleri olay oldu: BKM oyuncusu, açtı ağzını yumdu gözünü! İşte, o ilginç iddialar...

'Çok Güzel Hareketler 2'yi 120 bölüm sonrasında bırakan ancak 178. bölümle tekrar dönüş yapan oyuncu Evliya Aykan katıldığı bir Youtube programında çok özel açıklamalarda bulundu. Aykan'ın Yılmaz Erdoğan ile ilgili açıklamaları sosyal medyada adeta bomba gibi patladı.

Oyuncu Evliya Aykan Sibel Arna'nın YouTube programında çok ses getirecek açıklamalarda bulundu.

'Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen oyuncularından olan Aykan, ilk 120 bölüm sonrasında programdan ayrılma nedenini açıkladı.

TİYATROYA İKİNCİ KEZ DÖNÜŞ YAPMIŞTI

'Behzat Ç.'nin yeni sezonunda rol alan ünlü isim 178. bölümle 'Çok Güzel Hareketler 2'ye geri dönmüştü.

Bu kararının sebebini şöyle açıklamıştı:

"Şunu fark ettim; seyirciyi çok özlüyorum, ekip olmayı çok özlüyorum. Bir coşku vardı sahneye çıkmadan önce. O müthiş bir heyecan veriyormuş."

"YILMAZ ERDOĞAN BENİ HİÇ SEVMEDİ"

Çok Güzel Hareketler'e ilk katıldığı döneme dair konuşan Aykan Yılmaz Erdoğan için "Beni hiç sevmedi" ifadesini kullandı, hatta programa ilk katıldığında kendisini kovduğunu itiraf etti

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Erdoğan kendisi için "Van Devlet Tiyatrosu'na dönsün o çocuk, sopa yutmuş gibi tiyatrocu tavırları var onun" dediğini söyleyen oyuncu "Haklıydı" yorumunu yaptı.

BKM'DEKİ İKİNCİ DÖNEMİNDE NELER YAŞADI?

Aykan sonraki süreci şöyle anlattı:

"Aradan biraz zaman geçtikten sonra tekrar denedim. BKM'de üç aylık bir çalışma döneminden sonra üst ekibe aldılar beni. Bir gün Yılmaz Erdoğan '10 tane seyircili skeç oynayacaksınız, hepinize bakacağım. Eğer tamamsa bu tren yola çıkacak' dedi. Ben ikinci oldum o gece. Beni yanına çağırdı, 'Oğlum madem böyle bir oyuncusun bizi niye korkutuyorsun' dedi. Finalinde kalan 22 kişiyle yola çıkıldı."

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