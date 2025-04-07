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Fenerbahçe'nin 4-1 Trabzonspor galibiyet sonrası spor yazarlarından çarpıcı yorumlar: Bu yangını kim söndürecek?

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Fenerbahçe'nin 4-1 Trabzonspor galibiyet sonrası spor yazarlarından çarpıcı yorumlar: Bu yangını kim söndürecek?
Galatasaray ile Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Trabzonspor'u 4-1 gibi farklı skorla yenerek puan farkını 3'e düşürmesi sonrası spor yazarları maç sonrası çok çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o yorumlar...
Fenerbahçe'nin 4-1 Trabzonspor galibiyet sonrası spor yazarlarından çarpıcı yorumlar: Bu yangını kim söndürecek? 1 115

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Milan Skriniar ve 51 (P) 64 ve 77. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı ise 45+3. dakikada Draguş'tan geldi.

Fenerbahçe'nin 4-1 Trabzonspor galibiyet sonrası spor yazarlarından çarpıcı yorumlar: Bu yangını kim söndürecek? 2 215

Bu skorun ardından Fenerbahçe, Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada maç eksiğini tamamladı ve 68 puana yükselerek sarı - kırmızılılar ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Son 4 maçta 3. kez puan kaybeden Trabzonspor ise 36 puanla 11. basamakta yer aldı. Spor yazarları, 1-0'dan 4-1'e gelen maçı, köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların yorumları:

Fenerbahçe'nin 4-1 Trabzonspor galibiyet sonrası spor yazarlarından çarpıcı yorumlar: Bu yangını kim söndürecek? 3 315

"Mükemmel"

"Devre sonunda da skor dezavantajına düşüldü. Artık işler tam çıkmazdaydı… Mourinho artık doğal olarak kendini daha da risk almak durumunda hissetti ve Talisca'yı da sahaya sürdü. Takımın en büyük şansı devrenin hemen başlarında Mustafa'nın neden olduğu gereksiz penaltıydı. Skora denge geldikten kısa süre sonra F.Bahçe öne geçince büyük bir moral depoladılar, ondan sonra da sahada şov vardı! Önce Maximin beklenen gerçek asistini yaptı, sonra da Talisca'nın hattrick'i mükemmel bir golle geldi. Sonuçta F.Bahçe bu zor virajı dönmüş oldu. Trabzon cephesi için kısa ve öz bir yorum yapmak istiyorum… Skor avantajına sahipken ikinci devreye başlıyorsun, bütün riskleri alan F.Bahçe'de Tadic, Talisca, Dzeko ve Maximin gibi fizik durumları yeterli olmayan 4 oyuncu varken 4 gol yiyorsan fazla söze gerek yok. Ayrıca 90 dakikada her yönüyle mükemmel bir Mehmet Türkmen izledim…"

ÖMER ÜRÜNDÜL - SABAH

Fenerbahçe'nin 4-1 Trabzonspor galibiyet sonrası spor yazarlarından çarpıcı yorumlar: Bu yangını kim söndürecek? 4 415

"Analiz, analiz, analiz..."

"Devre arasına girerken atılan golün ve ikinci yarının başında yenilen gollerin garip ama gerçek bir tarafı var. Yazıyı yazarken bir görüntü düştü. VAR kararıyla verilen penaltıda faulü önce kim yapıyor? Penaltı kırılmaya müsait Trabzonspor’un oyundan kopmasına sebep oldu. Bu kırılganlık kabul edilebilir bir durum değil ayrıca! Maç öncesi yapılan analizlerde Trabzonspor’un tüm zayıf yönleri aslında açıkça ortaya konmuştu. “Kenar ortalarında adam paylaşımı yapamıyor” denmişti. Goller her şeyi anlattı zaten. Trabzonspor, çıkarken top kaptıran ve bu kayıplarla sezon boyunca sıkıntı yaşayan bir takım. Fenerbahçe ise ön alan baskısını en iyi yapan takımların başında geliyor. Başka söze gerek yok sanırım. Analiz, analiz, analiz..."

OLCAY ÇAKIR - FANATİK

Fenerbahçe'nin 4-1 Trabzonspor galibiyet sonrası spor yazarlarından çarpıcı yorumlar: Bu yangını kim söndürecek? 5 515

"Bu yangını kim söndürecek?"

"Kostic'in tribüne gitmesi, İrfan Can Eğribayat'ın hastalanıp, kadroya girememesinden muhtemelen. 12 yabancı seçiminde Livakovic mecburiyeti getirdi. Bu karşılaşmanın performanslarının Mourinho'nun gelecek maç planlarına etkisi nasıl olacak? Performanslarla kazandı bu maçı, Fatih Tekke'nin planı gibi bir detay yoktu Fenerbahçe adına… Zirvede fark 3'e düştü. Artık iki tesiste de "ateş" var. Bakalım bu "yangını" kim söndürecek."

GÜRCAN BİLGİÇ - SABAH

Fenerbahçe'nin 4-1 Trabzonspor galibiyet sonrası spor yazarlarından çarpıcı yorumlar: Bu yangını kim söndürecek? 6 615

"Kadro derinliği muazzam"

"Devre arası transferler her zaman zordur. Talisca'nın beklenen performansa ulaşması zaman alsa da geçmişte Türkiye'de bıraktığı tadı yeniden F.Bahçe'de göstermesi muazzam bir galibiyet olarak geri döndü. Lig şampiyonluğu hedefi dışında bu sezon elinde farklı bir şeyi kalmayan F.Bahçe, maçın ikinci yarısında 'Bu konunun ciddiyetinin farkındayım' diyerek harika bir 45 dakika ortaya koydu. F.Bahçe'nin kadro derinliği muazzam. Oyunu değiştirecek çok oyuncusu var. Diğer oyuncuların da hakkını vererek dün akşamın başkahramanı Talisca oldu."

Fenerbahçe'nin 4-1 Trabzonspor galibiyet sonrası spor yazarlarından çarpıcı yorumlar: Bu yangını kim söndürecek? 7 715

"Çok enteresan başladı"

"İkinci yarı çok enteresan bir saha görüntüsü ile başladı. Trabzonspor'un ilk yarıdaki istekli oyunu yoktu. Bunda fiziksel yetersizlik de etkili oldu. Skoru koruma telaşıyla bir anda golleri kalesinde buldu bordo-mavililer. Fenerbahçe ikinci yarıda daha coşkulu başladı. Bu gayet normaldi çünkü maçı kaybetseler sezon da onlar için bitmiş olacaktı. Çok doğru reaksiyon verdiler. Bir de Ara Anlar futbolda çok önemlidir. Bu farkı da özel oyuncular takımın lehine çevirir. Talisca bunun için alındı, Talisca kriz anlarında anahtar oyuncu olarak problemi çözdü attığı gollerle. Bunun yanında Jose Mourinho ve yönetimin üstündeki baskıyı alıp sarı-lacivertlileri hayata döndürdü."

REHA KAPSAL - FOTOMAÇ

Fenerbahçe'nin 4-1 Trabzonspor galibiyet sonrası spor yazarlarından çarpıcı yorumlar: Bu yangını kim söndürecek? 8 815

"Heyecan dolu 8 hafta bizleri bekliyor"

"İkinci yarıya Djiku’nun yerine Anderson Talisca’yı alarak başlayan Fenerbahçe, defansta dörtlü sistemden üçlüye döndü. Bu değişiklikle beraber rakip kalede öyle bir baskı kurdu ki, ilk 13 dakikada 3 gol attı. Bu devrede tam anlamıyla Anderson Talisca resitali izledik. Oyuna girdikten sonra eski günlerini hatırlatan harika bir performans sergiledi. Bu maçta yaşanacak bir puan kaybı Fenerbahçe’yi geri dönüşü olmayan krizlerin içine sokabilirdi ama Talisca, attığı gollerle bunu engellemiş oldu. Fenerbahçe bu galibiyetle lider Galatasaray ile arasındaki farkı 3’e indirirken, Süper Lig’de kalan 8 hafta itibariyle şampiyonluk yarışı yeniden başladı diyebiliriz. Heyecan dolu bir 8 hafta bizleri bekliyor."

FIRAT AYDINUS - HÜRRİYET

Fenerbahçe'nin 4-1 Trabzonspor galibiyet sonrası spor yazarlarından çarpıcı yorumlar: Bu yangını kim söndürecek? 9 915

"Kazan ve bekle"

"İkinci yarıda savunmadan bir oyuncu çıkarıp hücuma ekstra bir adam koyan Mourinho bu sayede oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Talisca'dan beklenti işte tam olarak buydu. Attığı gollerle bir anda maçın seyrini değiştirdi. Bu maçı Talisca'nın aldığı ilk maç olarak kaydediyorum. Tadiç ve Dzeko'un artık performans yılları sona ermiş. Takım hızını düşürüyorlar. Çok önemli bir maç kazandı Fenerbahçe… Ligin boyu kısaldı ve maçın ilk yarısında alınan gereksiz risklerin kabul edilemeyeceği haftalar. Bundan sonra her maç topunla, tüfeğinle ve elindeki en iyi oyuncularla oynamak gerekiyor. Puan farkı 3,5 olmuşken en küçük hataya yer yok. Kazan ve bekle."

EMRE BOL - FOTOMAÇ

Fenerbahçe'nin 4-1 Trabzonspor galibiyet sonrası spor yazarlarından çarpıcı yorumlar: Bu yangını kim söndürecek? 10 1015

"Kırılma maçını kazandı"

"Beraberlik golünden sonra Trabzonspor'un direnci kırıldı. Direnci kıran ve üst üste gelen gollerle ilk devre kötü ikinci devre ise çok iyi bir Fenerbahçe izledik. Geçen Galatasaray maçında çok eleştirdiğim Taliscadün gece Fenerbahçe'ye neden geldiğini bize bir daha gösterdi ve attığı 3 golle maçın yıldızı oldu. Mourinho'nun Kostic'i kadroyo almaması, Oğuz'u kulübeye çekmesi ve Szymanski'de de ısrarcı olması bu galibiyetle unutuldu. Kırılma maçını kazanan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında son ana kadar Galatasaray'ın ensesinden ayrılmayacak."

İLKER YAĞCIOĞLU - TAKVİM

Fenerbahçe'nin 4-1 Trabzonspor galibiyet sonrası spor yazarlarından çarpıcı yorumlar: Bu yangını kim söndürecek? 11 1115

"Şampiyonluğa ortaklar"

"F.Bahçe, 2. yarı siyahla beyaz gibi farklıydı. Önce penaltı ile beraberliği sağladılar. Ardından Skriniar karambolde önüne düşen topa iyi vurdu. Ardından sahneye Talisca çıktı. Attığı gol jeneriklik. Belki de ligde yılın golü olacak. Anlatabilmek kolay değil. Sonuçta; ilk yarı bittiğinde F.Bahçe için şampiyonluk gitti mi diyorduk ama bugün itibarıyla şampiyonluğa ortaklar… 3 puan fark önemli ama bundan sonra G.Saray'ın neler yapabileceğini kestiremiyoruz. Hakem Mehmet Türkmen çok ama çok iyi bir idare gösterdi. Belki de kusursuzdu. İlk yarıda F.Bahçe penaltı bekledi ama bence top Trabzonsporlu oyuncunun kapalı olan sol kolunun pazusundan sekiyor. Her ne kadar topu engellemek istese de vücudunu genişlettiği alana top çarpmıyor ve penaltı değil."

AHMET ÇAKAR - SABAH

Fenerbahçe'nin 4-1 Trabzonspor galibiyet sonrası spor yazarlarından çarpıcı yorumlar: Bu yangını kim söndürecek? 12 1215

"Fenerbahçe hatırladı"

"Tadic sağa, Szymanski merkeze Fred’in yanına, Talisca Dzeko’nun arkasına geçince Fenerbahçe Trabzonspor’u sahasına itmeyi başardı. Osayi’nin kazandırdığı penaltı ise maçın kırılma anıydı. Talisca, Fenerbahçe’nin enerjisini, kalitesini değiştirmekle kalmadı tüm senaryoyu siyahtan beyaza yeniden yazdı. Saint-Maximin, aralık ayından bu yana ilk kez bir maça ilk 11’de başlamış olmasına rağmen çıktığı dakikaya kadar takımının en iyisiydi. Talisca’nın attığı golde zor pozisyonda yaptığı asist ise gecenin en şık hareketlerinden biriydi. Galatasaray, BAY geçtiği haftada Fenerbahçe, Trabzonspor’u yenerek aradaki puan farkını 3’e indirdi. Sezonun kalan bölümünde şampiyonluk yarışını ateşini kendi adına yeniden harladı."

SERKAN AKCAN - FANATİK

Fenerbahçe'nin 4-1 Trabzonspor galibiyet sonrası spor yazarlarından çarpıcı yorumlar: Bu yangını kim söndürecek? 13 1315

"Sorgulanması gerekiyor"

"İkinci yarıda anlamsız, hiçbir gereği yokken ya da mutlak verilmesi gereken penaltı oldu! Fenerbahçe'nin attığı ikinci golden sonra ise tamamen direnci düşen, mücadele isteği ilk yarıya göre tamamen yok olan bir Trabzonspor vardı. Ondan sonra ise üstünlüğü F.Bahçe aldı. Sonuç; ortaya konan oyun, mücadele ne olursa olsun şu an ülke futbolunda konuşulması gereken en büyük olgu; iki takımlı bir ligde diğerlerinin ortaya koyacağı mücadelenin çok önemli olmadığı gerçeği! Değiştirebilir miyiz? Şu anki futbol ikliminde bunlar inanın çok zor. F.Bahçe'nin kazandığı penaltı, Trabzonspor'a verilse acaba nasıl bir tepki ya da yorum yapılırdı. Bunun sorgulanması gerekiyor."

İSKENDER GÜNEN - SABAH

Fenerbahçe'nin 4-1 Trabzonspor galibiyet sonrası spor yazarlarından çarpıcı yorumlar: Bu yangını kim söndürecek? 14 1415

"Cesurca bir hamle"

"Talisca'nın ikinci yarı oyuna girişiyle F.Bahçe'nin tüm ruh hali değişti. Pozisyon bilgisi üst düzeyde olan, topa mühendis gibi hükmeden ve vuruş kalitesi tartışılmayan Talisca, F.Bahçe'yi sırtlayıp attığı gollerle şampiyonluk yarışının içinde tuttu. Tadic, Fred, Syzmanski, Maximin gibi top tekniği yüksek oyuncular varken Mourinho'nun savunmadan Djiku'yu çıkartıp, Talisca'yı alması cesurca bir hamleydi. O Talisca, Portekizli hocayı yanıltmadı, 3 gol birden attı. Trabzonspor ilk yarı çok baskı yemedi ama ikinci devre Fenerbahçe rakip kaleye kâbus gibi çöktü ve gol olarak da yağdı. Trabzon baskıya karşılık veremedi. Çünkü Fenerbahçeli oyuncular yaptıkları ön alan baskısıyla rakibinin üst üste iki pas yapmasına izin vermedi. Mustafa Eskihellaç'ın, Osayi'ye amatörce yaptığı faul sonrası oluşan penaltı Fenerbahçe'nin muhteşem geri dönüşünün fitilini yaktı."

LEVENT TÜZEMEN - SABAH

Fenerbahçe'nin 4-1 Trabzonspor galibiyet sonrası spor yazarlarından çarpıcı yorumlar: Bu yangını kim söndürecek? 15 1515

"Hoş geldin demeyi unutmayalım"

"Skriniar’ın galibiyet golünden sonra sahneye yine Talisca çıkıyor biri jeneriklik attığı 2 golle hat-trick yapıyordu. Gardı düşen Trabzonspor teslim bayrağını çekiyordu. Bizim Süper Lig çok enteresan. İlk yarı sonunda yorum yapsan, ”Bu maç zor döner” dersin. Sonra bir ikinci yarıya bakıyorsun” Süper bir Fenerbahçe seyrediyor, Talisca’nın gollerine şapka çıkartıyorsun” Alınan bu önemli galibiyetle zirve yarışında artık daha iddialı bir Fenerbahçe olacak. Yeter ki Mourinho kafayı başka yerlere (!) takmasın. Bu arada, “Hoş geldin Talisca” demeyi de unutmayalım."

FAİK ÇETİNER - FANATİK

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