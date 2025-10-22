Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a tehdit: Bunun hesabı sorulacak!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kongrelerin iptalini isteyen Lütfü Savaş'ı, "Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur, bizim de dava açacağımız günler olur. Özgür Özel'i çok az tanımış, yakından tanıtacağım kendisine." diye tehdit etti.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptalini istedi.

ÖZGÜR ÖZEL, LÜTFÜ SAVAŞ'I TEHDİT ETTİ

Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lütfü Savaş'ın hamlesine yanıt verdi.

Özel, Savaş'ı tehdit ederek, "Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur, bizim de dava açacağımız günler olur. Özgür Özel'i çok az tanımış, yakından tanıtacağım kendisine." dedi.

Özgür Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Lüzumsuz ismin lüzumsuz, beyhude, sonuç alamayacak, sırf adını geçirmek için yaptığı saçma sapan bir iştir. Hazımsızlığın bu kadarı."

NE OLMUŞTU?

CHP'de kurultay krizleri bitmek bilmiyor... Geçtiğimiz yıl CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe verdi. Dilekçede, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez yönetiminin, 38. Olağan Kurultay'da kurultay iradesini organize bir şekilde ortadan kaldırdığı ve bu durumun hukuka ve kamu düzenine aykırı olduğu savunuldu.

Mevcut parti yönetiminin hukuka aykırı yollarla yönetimi ele geçirdiği ve bu yönetimin görevde kaldığı sürece yapılacak her kurultayın "zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat" olmaktan kurtulamayacağı öne sürülen dilekçede, mevcut yönetimin parti içi demokrasiyi ortadan kaldırdığı ve partililerin adaylık dahil tüm seçme ve seçilme haklarını engellediği belirtildi.

Kaynak: Haber7

