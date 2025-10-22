  1. Anasayfa
Son dakika! İzmir'de feci patlama: Yıkılan evde yaralılar var!

Son dakika! İzmir'de feci patlama: Bayraklı Doğançay Mahallesi’nde büyük gürültüyle meydana gelen patlama, mahallede korku dolu anlara neden oldu...

Yayınlanma:

Bayraklı Doğançay Mahallesi’nde büyük gürültüyle meydana gelen patlama, mahallede paniğe neden oldu. Yaralıların olduğu bildirildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğançay Mahallesi 7197 Sokak'taki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Evdeki M.D. (75) yaralandı. Yaralı, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

