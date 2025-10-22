Galatasaray'da şok gelişme: ilkay Gündoğan Bodo/Glimt maçında forma giyemeyecek!

Galatasaray'da şok gelişme: Galatasaray'ın yıldız orta sahası İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlandı.

Galatasaray'ın yıldız orta sahası İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlandı. Tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile karşılaşacak olan Galatasaray, kritik mücadele öncesi şok bir haber aldı. Ali Naci Küçük'ün haberine göre; sarı-kırmızılıların yıldızı İlkay Gündoğan, son taktik antrenmanda sakatlık geçirdi. Alman asıllı futbolcu, idmanı tamamlayamadı ve sağlık ekibi tarafından kontrole alındı.

BODO MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Yapılan ilk kontrollerin ardından İlkay Gündoğan'ın Bodo/Glimt karşılaşmasında forma giyemeyeceği kesinleşti. Teknik direktör Okan Buruk'un, tecrübeli yıldızın yerine orta sahada Gabriel Sara'ya görev vermesi bekleniyor.

OKAN BURUK'UN PLANLARI DEĞİŞTİ

İlkay Gündoğan'ın sakatlığı, Galatasaray teknik heyetinin maç planlarında önemli bir değişikliğe neden oldu. Takımın merkez oyunundaki kilit ismi olarak görülen Gündoğan'ın yokluğu, özellikle hücum organizasyonlarında Galatasaray'ı zorlayabilir.

