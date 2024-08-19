İstanbul'da konut fiyatları dibi gördü! İstanbul'da en ucuz ev ne kadar?

Konut fiyatlarındaki gerçek (enflasyondan arındırılmış) gerileme devam ederken, İstanbul en yüksek fiyatlara sahip 81 ilden son sırada kaldı. İstanbul'da fiyat artışı %26.8 oldu ve aylık bir gerileme başladı. Pandemi sonrası zirvede olan Antalya ve Adana-Mersin de listenin sonunda yer aldı.

YAYINLAMA
Google News
İstanbul'da konut fiyatları dibi gördü! İstanbul'da en ucuz ev ne kadar?

Geçtiğimiz iki yılda rekor kıran konut fiyatları, bu yıl enflasyon karşısında gerilemeye devam ediyor. Talep devam etse de yüksek faiz ve kredi kısıtlamaları nedeniyle erişim sorunu yaşandığında fiyatlar da düşer.

Merkez Bankası tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre %0.9 ve yıllık %38.7 arttı. Eylül 2021'den bu yana en düşük artış bu oldu. Reel olarak, enflasyondan arındırılmış olarak, konut fiyatları %14,3 düştü. Şubat ayından itibaren başlayan bu yıllık gerçek gerileme serisi altı aydır devam ediyor. Başka bir deyişle, konut fiyatlarındaki artış bu yıl enflasyon artışının altında kaldı.

Üniversite öğrencisine sağlık hizmeti bedava! Ailesinde sigortası olmayan öğrenci sağlıktan yararlanabilir mi?Üniversite öğrencisine sağlık hizmeti bedava! Ailesinde sigortası olmayan öğrenci sağlıktan yararlanabilir mi?

Orman yangınları için provokatif paylaşımlara işlem! 20 hesaba işlem yapılıyorOrman yangınları için provokatif paylaşımlara işlem! 20 hesaba işlem yapılıyor

Ev alacaklar satacaklar dikkat! Konut satışlarında artık yeni dönem başlıyorEv alacaklar satacaklar dikkat! Konut satışlarında artık yeni dönem başlıyor

İstanbul'da konut fiyatları

Rakamlar illere göre değerlendirildiğinde, İstanbul'un durumu dikkat çekti. Konut fiyat artışında 81 yılın en sonunda yer alan İstanbul, konut piyasasının en hareketli olduğu ve metrekare fiyatları en yüksek olduğu yerdir. İstanbul'da fiyatlar %26.8 arttı. Temmuz, mayıs ve haziran aylarında fiyatlar en son sıradaydı. İstanbul'da fiyatlar aylık %0,2 geriledi. Listenin son sıralarında Adana-Mersin ve Antalya-Burdur-Isparta yüzde 30 ile İstanbul'u izledi. Konut fiyatlarının rekor kırdığı dönemde, bu bölgelerde konut fiyatları düşüyordu.

İzmir de aylık gerileme kaydetti. İzmir'de fiyatlar aylık %0,2 gerilerken yıllık %37 arttı. Ankara'da da yıllık %39,4 ve aylık %0.6 ile sınırlı bir artış oldu. Fiyatların en yüksek oranda arttığı bölge Malatya ve Elazığ dahil olmak üzere altı il oldu. Erzurum-Iğdır bölgesi ise yüzde 65,1 ile ikinci sırada yer aldı. Doğu Karadeniz illerini içeren Artvin-Trabzon, üçüncü sırada 52,2 oranında yer aldı.

Ortalama 3,2 Milyon

Merkez Bankası, illere göre ortalama metrekare bedellerini artık ayda bir değil üç ayda bir açıklayacak. Bunun bir sonucu olarak, 2024'ün ikinci çeyreğinde Türkiye'nin ortalama metrekare fiyatı 32 bin 433 lira oldu. Başka bir deyişle, 100 metrekarelik bir dairenin ortalama fiyatı 3 milyon 243 bin liraydı. İstanbul'da metrekare fiyatı ortalama 49 bin lira. Bunun bir sonucu olarak, İstanbul'da 100 metrekarelik bir dairenin ortalama fiyatı 5 milyon liraya yaklaşıyor. Ankara'da endeks 26 bin 718 lira, İzmir'de 36 bin 796 liraydı.gü

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Orman yangınları için provokatif paylaşımlara işlem! 20 hesaba işlem yapılıyor
Orman yangınları için provokatif paylaşımlara işlem! 20 hesaba işlem yapılıyor
Ev alacaklar satacaklar dikkat! Konut satışlarında artık yeni dönem başlıyor
Ev alacaklar satacaklar dikkat! Konut satışlarında artık yeni dönem başlıyor
Sıcak hava geri geliyor! Sıcaklıklar rekor seviyeye ulaşacak
Sıcak hava geri geliyor! Sıcaklıklar rekor seviyeye ulaşacak
Trafik kurallarına uymuyoruz! Trafik cezalarında rekor sayıya ulaştık
Trafik kurallarına uymuyoruz! Trafik cezalarında rekor sayıya ulaştık
Son Haberler
Otoyol ödemeleri artık online yapılacak! E-devlet otoyol ödemeleri nasıl yapılır?
Otoyol ödemeleri artık online yapılacak! E-devlet otoyol ödemeleri nasıl yapılır?
Meteoroloji ülke geneli hava durumu raporunu açıkladı! 19 Ağustos Pazartesi Hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak?
Meteoroloji ülke geneli hava durumu raporunu açıkladı! 19 Ağustos Pazartesi Hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak?
İstanbul'da konut fiyatları dibi gördü! İstanbul'da en ucuz ev ne kadar?
İstanbul'da konut fiyatları dibi gördü! İstanbul'da en ucuz ev ne kadar?
Ulaşıma bir zam daha! Avrasya Tüneli geçiş ücretleri değişti
Ulaşıma bir zam daha! Avrasya Tüneli geçiş ücretleri değişti
Yargı Paketinde son durum! 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak?
Yargı Paketinde son durum! 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak?
Yerleşim yerleri tehdit altında! Yangınlarda son durum ne?
Yerleşim yerleri tehdit altında! Yangınlarda son durum ne?
Çok Okunanlar
Meteoroloji ülke geneli hava durumu raporunu açıkladı! 19 Ağustos Pazartesi Hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak?
Meteoroloji ülke geneli hava durumu raporunu açıkladı! 19 Ağustos Pazartesi Hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak?
Ulaşıma bir zam daha! Avrasya Tüneli geçiş ücretleri değişti
Ulaşıma bir zam daha! Avrasya Tüneli geçiş ücretleri değişti
İstanbul'da konut fiyatları dibi gördü! İstanbul'da en ucuz ev ne kadar?
İstanbul'da konut fiyatları dibi gördü! İstanbul'da en ucuz ev ne kadar?
Ev alacaklar satacaklar dikkat! Konut satışlarında artık yeni dönem başlıyor
Ev alacaklar satacaklar dikkat! Konut satışlarında artık yeni dönem başlıyor
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 yangın daha çıktı! 7 kişi gözaltında 2 kişi tutuklandı: İşte yangınlarda son durum
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 yangın daha çıktı! 7 kişi gözaltında 2 kişi tutuklandı: İşte yangınlarda son durum
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı: Tuncay Aka vefat etti
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı: Tuncay Aka vefat etti
Yorumlananlar
Sıralama şaşırttı! Türkiye'nin en mutlu şehirler listesi açıklandı! Sizin yaşadığınız şehir kaçıncı sırada?
Sıralama şaşırttı! Türkiye'nin en mutlu şehirler listesi açıklandı! Sizin yaşadığınız şehir kaçıncı sırada?
Çocuğu okula servisle gidene kötü haber! Servis zammı dudak uçuklattı
Çocuğu okula servisle gidene kötü haber! Servis zammı dudak uçuklattı
AK Partiye geçen Seyithan İzsiz'den çarpıcı sözler! Yuvam olan, evim olan AK Parti'ye tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum
AK Partiye geçen Seyithan İzsiz'den çarpıcı sözler! Yuvam olan, evim olan AK Parti'ye tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum
AK Partiden Can Atalay açıklaması! 'AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir'
AK Partiden Can Atalay açıklaması! 'AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir'