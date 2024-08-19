İstanbul'da konut fiyatları dibi gördü! İstanbul'da en ucuz ev ne kadar?

Geçtiğimiz iki yılda rekor kıran konut fiyatları, bu yıl enflasyon karşısında gerilemeye devam ediyor. Talep devam etse de yüksek faiz ve kredi kısıtlamaları nedeniyle erişim sorunu yaşandığında fiyatlar da düşer.

Merkez Bankası tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre %0.9 ve yıllık %38.7 arttı. Eylül 2021'den bu yana en düşük artış bu oldu. Reel olarak, enflasyondan arındırılmış olarak, konut fiyatları %14,3 düştü. Şubat ayından itibaren başlayan bu yıllık gerçek gerileme serisi altı aydır devam ediyor. Başka bir deyişle, konut fiyatlarındaki artış bu yıl enflasyon artışının altında kaldı.

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İstanbul 'da konut fiyatları

Rakamlar illere göre değerlendirildiğinde, İstanbul'un durumu dikkat çekti. Konut fiyat artışında 81 yılın en sonunda yer alan İstanbul, konut piyasasının en hareketli olduğu ve metrekare fiyatları en yüksek olduğu yerdir. İstanbul'da fiyatlar %26.8 arttı. Temmuz, mayıs ve haziran aylarında fiyatlar en son sıradaydı. İstanbul'da fiyatlar aylık %0,2 geriledi. Listenin son sıralarında Adana-Mersin ve Antalya-Burdur-Isparta yüzde 30 ile İstanbul'u izledi. Konut fiyatlarının rekor kırdığı dönemde, bu bölgelerde konut fiyatları düşüyordu.

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İzmir de aylık gerileme kaydetti. İzmir'de fiyatlar aylık %0,2 gerilerken yıllık %37 arttı. Ankara'da da yıllık %39,4 ve aylık %0.6 ile sınırlı bir artış oldu. Fiyatların en yüksek oranda arttığı bölge Malatya ve Elazığ dahil olmak üzere altı il oldu. Erzurum-Iğdır bölgesi ise yüzde 65,1 ile ikinci sırada yer aldı. Doğu Karadeniz illerini içeren Artvin-Trabzon, üçüncü sırada 52,2 oranında yer aldı.

Ortalama 3,2 Milyon

Merkez Bankası, illere göre ortalama metrekare bedellerini artık ayda bir değil üç ayda bir açıklayacak. Bunun bir sonucu olarak, 2024'ün ikinci çeyreğinde Türkiye'nin ortalama metrekare fiyatı 32 bin 433 lira oldu. Başka bir deyişle, 100 metrekarelik bir dairenin ortalama fiyatı 3 milyon 243 bin liraydı. İstanbul'da metrekare fiyatı ortalama 49 bin lira. Bunun bir sonucu olarak, İstanbul'da 100 metrekarelik bir dairenin ortalama fiyatı 5 milyon liraya yaklaşıyor. Ankara'da endeks 26 bin 718 lira, İzmir'de 36 bin 796 liraydı.gü