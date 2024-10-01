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Otomobilde havaya ateş açan kadın maganda yakalandı!

Esenler'de seyir halindeki otomobilden havaya ateş açarken çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınlayan kadın polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Otomobilde havaya ateş açan kadın maganda yakalandı!
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Esenler'de seyir halindeki otomobilden havaya ateş açarken çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınlayan kadın polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının otomobil içerisinden havaya silahla ateş açtığı görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

Otomobilde havaya ateş açan kadın maganda yakalandı!

Yapılan incelemede, çevreye rastgele ateş açan kadının M.A. olduğu belirlendi.

Şüpheli kadın, 29 Eylül'de Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi'ndeki ikamet adresinde yakalandı.

Şüphelinin sorgusunun ardından olayın bir yıl önce gerçekleştiği, silahın da M.A'nın erkek arkadaşı O.K'ye ait olduğu belirlendi.

Otomobilde havaya ateş açan kadın maganda yakalandı!

O.K'nin farklı suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken, M.A'nın ise 12 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

"6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adliyeye sevk edilen M.A, adli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak:AA

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